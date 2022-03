Charlie Cox, listo para una temporada 4 de Daredevil menos violenta en Disney+

MADRID, 3 Mar. (CulturaOcio) -

Disney+ rescatará las series de Marvel y Netflix, ya que Daredevil, Jessica Jones, Iron Fist, The Punisher y Luke Cage llegarán a la plataforma de streaming el 16 de marzo. Este es el motivo por el que se han reavivado los rumores sobre una posible cuarta temporada de Daredevil. El actor Charlie Cox ha confirmado que estaría interesado en retomar el rol y estaría dispuesto a hacerlo con algunos cambios respecto a las entregas anteriores.

En una entrevista con ComicBook.com le preguntaron si estaría dispuesto a participar en una versión menos violenta de la producción. "No me extrañaría que la gente de Marvel pudiera lograrlo. Soy muy fan de todo lo que han hecho hasta ahora y no les subestimaría en absoluto. Si quisieran hacer una versión para todos los públicos de Daredevil, les apoyo para que encuentren una manera de hacerlo que sea congruente con todo lo anterior. Y tal vez haya un poco menos de sangre, pero les apoyo para que lo hagan", dijo Cox.

Durante años Marvel ha apostado por contenidos para todos los públicos, pero gracias a personajes como Deadpool han aportado un toque adulto al Universo Cinematográfico Marvel.

Pero aunque reconoce que "sin duda" un Daredevil menos violento podría funcionar, confiesa que "nunca funcionará tan bien como lo hace Spider-Man". "Esa es la clave. Creo que por la edad del personaje, su sentido cristiano de la culpa, su pasado con las mujeres y esas cosas, es como si fuera un poco más maduro, tiene que serlo", señala el actor.

El cameo de Cox en Spider-Man: No Way Home y la aparición de Vincent D'Onofrio como Kingpin en Ojo de Halcón son pruebas suficientes para que los fans de Marvel puedan rodar una cuarta entrega de Daredevil. "Sé algo. No sé demasiado, pero sé que aún queda algo más", declaró Cox sobre su personaje a Radio Times. Sin embargo, no necesariamente tendría que ser una nueva entrega de Daredevil, ya que el abogado de Hell's Kitchen podría participar en otros proyectos de la Casa de las Ideas.