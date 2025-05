Teaser de la temporada 2 de One Piece que adelanta la llegada de un querido personaje

Teaser de la temporada 2 de One Piece que adelanta la llegada de un querido personaje - NETFLIX

MADRID, 27 May. (CulturaOcio) -

La temporada 2 de One Piece es una de las producciones de Netflix más esperadas por los fans. A la espera de su desembarco, la compañía de streaming ha lanzado un suculento teaser con Luffy y los demás Sombreros de Paja reuniéndose para su próxima aventura, e insinúa la llegada de un personaje muy querido a los nuevos episodios.

Estas imágenes muestran a Nami (Emily Rudd) despertando a Luffy (Iñaki Godoy) en uno de los camarotes del Going Merry. Es entonces cuando al líder de los Sombreros de Paja se le ocurre celebrar una fiesta. "No, no haremos ninguna fiesta aquí", le dice Nami. Pero entonces irrumpe Sanji (Taz Skylar) con un enorme bol de palomitas con trufa para todos.

"He arreglado el proyector caracol", explica Ussop (Jacob Romero) antes de que Zoro (Mackenyu) se sume a la fiesta. "Empieza el espectáculo", expresa Sanji con todos listos. "¿Qué vamos a ver?", pregunta Nami.

En ese instante, las imágenes del proyector muestran que se encuentran preparados para ver las novedades de la temporada 2 de One Piece en el evento de Netflix Tudum.

Sin embargo, antes de concluir, el vídeo depara una sorpresa: unas huellas de reno comienzan a aparecer en la pantalla, insinuando así la llegada del nuevo miembro de los Sombreros de Paja, Tony Chopper. De esta simpática manera, Luffy y los demás animan a los fans de la serie basada en el manga y anime de Eiichiro Oda a no perderse esta nueva edición del evento que la compañía de la gran "N" celebrará el 1 de junio vía streaming para saber qué les deparará esta segunda temporada.

Así como también nuevos avances de otras ficciones, como la temporada final de Stranger Things, los nuevos capítulos de Miércoles o la tercera y última tanda de episodios de El juego del calamar. Por otra parte, cabe recordar que la temporada 2 de One Piece contará también con nuevos fichajes, como los de Katey Sagal y Mark Harelik, quienes interpretarán, respectivamente, a la doctora Kureha y al doctor Hiriluk; Lera Abova, que encarnará a Miss All Sunday/Nico Robin; Joe Manganiello, en el papel de Cocodrile/Mr. 0; David Dastmalchian, como Mr. 3; Sendhil Ramamurthy, como Nefertari Cobra; y Charithra Chandran como Miss Wednesday.