Nueva imagen de la temporada 2 de One Piece, que promete grandes novedades

MADRID, 5 Ago. (CulturaOcio) -

A la espera del desembarco de la segunda temporada de One Piece, Netflix acaba de compartir una nueva imagen oficial de la adaptación en acción real del popular manga. En ella, Iñaki Godoy (Luffy), Emily Rudd (Nami), Mackenyu (Zoro), Taz Skylar (Sanji) y Jacob Romero Gibson (Usopp) posan con la característica energía y camaradería de los Piratas de Sombrero de Paja.

"¿Lo sientes en el viento, Nakama? ¡El mar está agitado y corren rumores desde Grand Line de que se acerca algo GRANDE para el ONE PIECE DAY! ¡Créenos, querrás estar a bordo cuando llegue el momento!", reza el pie de página que acompaña a la foto.

Y es que la publicación adelanta que el One Piece Day, evento celebrado en Tokio entre el 9 y 10 de agosto con el objetivo de conmemorar la obra de Eiichiro Oda, tiene reservadas importantes actualizaciones sobre la serie.

Can you feel it in the wind, Nakama? 🌊 The seas are restless and rumors from the Grand Line speak of something BIG approaching for ONE PIECE DAY! 😆🏴‍☠️ Trust us, you'll want to be aboard when it hits! pic.twitter.com/lsLvaGSHMG