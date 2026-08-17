La causa de la muerte de Hayden Panettiere, bajo investigación policial

MADRID, 17 Ago. (CulturaOcio) -

Por el momento se desconoce la causa de la muerte de Hayden Panettiere, actriz conocida por sus papeles en Heroes, Nashville o la saga Scream, que falleció este pasado domingo 16 de agosto. Ya hay una investigación en curso y poco a poco se van revelando nuevos detalles. aunque los primeros informes apuntan a que "no hay indicios de violencia" ni circunstancias "sospechosas".

La interprete, de 36 años, fue hallada inconsciente y posteriormente declarada muerta en el complejo de apartamentos Judson Mill Lofts de Greenville, Carolina del Sur, según informa Fox Carolina News. El departamento de policía de la localidad está llevando a cabo una investigación en colaboración con la oficina del forense del condado de Greenville.

"La investigación preliminar no ha revelado ningún indicio de acto delictivo ni circunstancias sospechosas", ha señalado recientemente el departamento en un comunicado.

Las autoridades indicaron que la llamada al 911 para informar de una mujer que no respondía la realizó un conocido de la actriz aproximadamente a las 13:50 horas del domingo (hora de Carolina del Sur). "Al llegar, se le brindó asistencia médica; sin embargo, la persona, posteriormente identificada como Hayden Panettiere, fue declarada fallecida en el lugar”, declaró un portavoz del Departamento de Policía de Greenville a Variety.

Según recoge TMZ, Panettiere había volado a Greenville el día anterior desde Los Ángeles. El medio agrega que la actriz había estado con Brian Hickerson, con quien mantenía una relación intermitente y que en 2021 fue condenado a 45 días de cárcel por malos tratos. Hickerson teniá en vigor una orden de alejamiento de la actriz por violencia de género.

Por otro lado, TMZ también señala que "Panettiere se había estado quejando recientemente de dolor de espalda durante el último año", aunque se desconoce si esto podría guardar alguna relación con su fallecimiento.

LA FAMILIA DE PANETTIERE PIDE PRIVACIDAD

"Con profunda tristeza comunicamos el trágico fallecimiento de nuestra querida Hayden. Era una luz increíble y una fuerza de la naturaleza que aportó un amor y una alegría inconmensurables a todos los que la conocían, y a los millones de personas que la veían en la pantalla", declaró el padre de la actriz, Skip Panettiere, en un comunicado, según recoge ABC News.

El padre de la intérprete pidió respeto por la privacidad de la familia "mientras nos tomamos un tiempo para asimilar esta pérdida inimaginable".

La muerte de Hayden no es la primera tragedia que ha sufrido la familia, pues hace apenas tres años, Jansen Panettiere, hermano de la actriz, fallecía repentinamente a los 28 años.