La casa Guinness: ¿Era realmente gay Arthur Guinness?

A la espera de que Steven Knight cierre la historia de Thomas Shelby con un largometraje que aún no tiene fecha de estreno, el creador de Peaky Blinders ha estrenado en Netflix La casa Guinness, drama histórico inspirado en una de las dinastías más famosas y perdurables de Europa que da nombre a la cerveza más famosa del planeta.

A lo largo de sus ocho episodios, la serie combina hechos reales con ficción, lo que ha reabierto entre los espectadores una pregunta que ya se formularon los historiadores: ¿era gay el Arthur Guinness?

Conviene precisar que en el árbol genealógico Guinness hay varios Arthur. El que retrata la serie es Arthur Edward Guinness (1840-1915), filántropo, antiguo diputado y gran benefactor dublinés. En 1871 contrajo matrimonio con Lady Olivia Charlotte Hedges-White en un matrimonio que no tuvo descendencia, datos biográficos aceptados por la historiografía irlandesa.

La ficción arranca tras la muerte del patriarca de la familia y sigue a los cuatro hermanos Guinness, con Anthony Boyle como el primogénito Arthur, Emily Fairn como Anne, Louis Partridge como Edward y Fionn O'Shea como Benjamin, mientras intentan sostener el imperio cervecero y el peso del apellido en la Irlanda decimonónica.

Entre los diferentes aspectos que la serie muestra que amenazaron la estabilidad del legado, la trama introduce a Ellen Cochrane, una activista feniana decidida a exponer las supuestas relaciones de Arthur con otros hombres para jugar la carta en contra del imperio Guinness en una época donde la homosexualidad estaba criminalizada.

La prensa irlandesa ha dejado por escrito, desde hace años, que el matrimonio posiblemente fuese de conveniencia para ocultar la sexualidad del primogénito Guinness: "Arthur era probablemente gay y tuvo un matrimonio poco convencional que, según se acordó de antemano, no implicaría sexo", publicó The Irish Times en 2009, ahondando en la misma afirmación que días antes ya escribieron otros periódicos como The Irish Independent. Ambas formulaciones se apoyan en documentación histórica y biográfica y testimonios locales.

LA DOBLE VIDA DE ARTHUR EN LA CASA GUINNESS

En La casa Guinness, la trama sitúa a Arthur en una vida sentimental clandestina que acaba cristalizando en un vínculo romántico con Patrick Cochrane. La serie deja entrever primero sus visitas a lugares de prostitución masculina, material con el que Ellen Cochrane intenta chantajearle políticamente, y muestra a un amante llamado Michael antes de que Arthur pacte un matrimonio de conveniencia con Lady Olivia Hedges-White.

Aunque no hay segunda temporada confirmada, Knight ha revelado su interés en llevar la historia al siglo siguiente en una segunda parte. "En un mundo perfecto, me gustaría llevarlo hasta el siglo XX", admitió el realizador en una entrevista concedida a ScreenRant, si bien remarcó que "esas cosas no se han anunciado ni se han decidido".

"Pero si echas un vistazo rápido a la historia de la familia Guinness, verás que no paran de crear dramas. Siguen cometiendo los mismos errores. Siguen haciendo cosas maravillosas. Así que sí, hay material suficiente para mantenernos ocupados hasta el final", señaló el creador, valorando el potencial narrativo.

Más allá de House of Guinness y The Immortal Man, la esperada película de Peaky Blinders, entre los siguientes trabajos de Steven Knight destaca su fichaje como guionista de la próxima película de James Bond. A su guion le dará vida ni más ni menos que Denis Villeneuve, director de títulos como Dune, Blade Runner 2049, Arrival o Prisoners.