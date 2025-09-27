¿Habrá temporada 2 de La casa Guiness en Netflix?

MADRID, 27 Sep. (CulturaOcio) -

Ya está disponible en Netflix La casa Guinness, la nueva serie del creador de Peaky Blinders, Steven Knight, que ya ha revelado a los fans si pueden esperar una segunda temporada de la ficción centrada en la famosa familia que dio nombre a la histórica cerveza.

La serie, que combina hechos históricos con ficción, se ambienta en Dublín y Nueva York del siglo XIX y Knight ha revelado su interés en llevar la historia más allá, al siglo siguiente. "En un mundo perfecto, me gustaría llevarlo hasta el siglo XX", admitió el realizador en una entrevista concedida a ScreenRant, si bien remarcó que "esas cosas no se han anunciado, no se han decidido".

"Pero si echas un vistazo rápido a la historia de la familia Guinness, verás que no paran de crear dramas. Siguen cometiendo los mismos errores. Siguen haciendo cosas maravillosas. Así que sí, hay material suficiente para mantenernos ocupados hasta el final", señaló el creador, valorando el potencial narrativo.

Por otro lado, cabe apuntar que la serie termina con un 'cliffhanger' que hace presagiar una continuación. Si la ficción cuenta con una buena recepción en la plataforma, es posible que se acabe dando luz verde a una segunda temporada, si bien Netflix no ha confirmado nada.

En cuanto a Knight, por el momento tiene otros proyectos entre manos, ya que es el responsable de escribir el guion de la nueva película de James Bond que dirigirá Denis Villeneuve y tiene pendiente de estreno el filme de Peaky Blinders The Inmortal Man, cuyo guion firma también y que cuenta con Tom Harper tras las cámaras y el regreso de Cillian Murphy como el carismático e implacable Thomas Shelby.

La casa Guinness arranca con la muerte del patriarca de la familia, que deja a sus cuatro hijos con el destino de la cervecería entre sus manos. La serie está protagonizada por Anthony Boyle, Louis Partridge, Emily Fairn, Fionn O'Shea, James Norton, Niamh McCormack y Jack Gleeson, entre otros.