MADRID, 5 Jun. (CulturaOcio) -

La Casa del Dragón regresará el 17 de junio a Max en una segunda temporada donde se desatará la guerra civil en la familia Targaryen, la conocida como Danza de Dragones. Uno de los personajes clave de esta nueva entrega es el temible y carismático Daemon Targaryen, encarnado por el igualmente magnético Matt Smith. Ahora, el actor ha tenido que elegir quién ganaría en un cara a cara entre su personaje y otro aguerrido luchador de Poniente, aunque con menos carisma, el protagonsita de Juego de Tronos Jon Snow.

Fue durante su visita a The Tonight Show, el programa que conduce Jimmy Fallon, donde el presentador le planteó al actor el debate que lleva tiempo en redes sociales. "¿Quién ganaría en una batalla entre Jon Snow y Daemon?", preguntó Fallon, haciendo referencia al personaje interpretado por Kit Harington.

La respuesta de Smith, sin embargo, no ha dejado lugar a dudas. "Amigo, tengo un dragón", ha sentenciado sin titubeos el actor de Daemon. "Escucha, tengo muchísimo respeto por Jon Snow. Es un chico peligroso, no me malinterpretes. Kit Harington es un amor, es genial, le tengo mucho respeto, pero no te equivoques, le destrozaría", añade Smith entre risas.

Aun así, Smith parece haber olvidado que Snow, realmente, es un Targaryen. En las últimas temporadas de Juego de Tronos, se desveló que el personaje de Harington no es realmente el bastardo de Ned Stark, sino su sobrino, Aegon Targaryen, el hijo secreto de Rhaegar Targaryen y Lyanna Stark.

Es por ello por lo que Snow también consiguió subirse a lomos de un dragón, Rhaegal, una de las tres bestias aladas criadas por Daenerys con la Jon que luchó las últimas batallas de la serie. Es por ello por lo que, siguiendo la propia lógica de Smith, la batalla entre ambos personajes sería un poco más encarnizada de lo que el intérprete anticipa.

Además de Smith como Daemon Targaryen, el reparto de La Casa del Dragón lo componen de nuevo Emma D'Arcy como Rhaenrya Targaryen, Olivia Cooke como Alicent Hightower, Rhys Ifans como Otto Hightower, Steve Toussaint como Corlys Velaryon, Sonoya Mizuno como Mysaria, Ewan Mitchell como Aemond Targaryen, Eve Best como Rhaenys Targaryen, Tom Glynn-Carney como Aegon II, Harry Collett como Jacaerys Velaryon, Matthew Needham como Larys Strong, Phia Saban como Helaena Targaryen, Bethany Antonia como Baela Targaryen, Phoebe Campbell como Rhaena Targaryen y Fabien Frankel como Ser Criston Cole.

Además, esta nueva temporada incorpora nuevos rostros: Abubakar Salim como Alyn de Hull, Gayle Rankin como Alys Rivers, Freddie Fox como Ser Gwayne Hightower, Simon Russell Beale como Ser Simon Strong, Clinton Liberty como Addam de Hull, Jamie Kenna como Ser Alfred Broome, Kieran Bew como Hugh, Tom Bennett como Ulf, Tom Taylor como Lord Cregan Stark (el Lobo de Invernalia) y Vincent Regan como Ser Rickard Thorne.