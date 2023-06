La muerte filtrada de La Casa del Dragón que confirma un gran cambio respecto a los libros de George R.R. Martin

MADRID, 30 May. (CulturaOcio) -

El rodaje de la segunda temporada de La Casa del Dragón, precuela de Juego de Tronos, está en marcha desde hace unas semanas a pesar de la huelga de guionistas. Y con las grabaciones están llegando las casi inevitables filtraciones. Y uno de ellos atañe a una significativa muerte que, además, conecta con uno de los cambios de la temporada 1 respecto a los libros de George R.R. Martin.

Concretamente, se trata de la muerte de Meleys, la Reina Roja, la dragona de Rhaenys Targaryen. Su perecimiento fue confirmado hace días cuando, en el set de rodaje, se vio a un carro de caballos arrastrando un objeto con forma de cabeza de dragón a la par que un guerrero anunciaba que se trataba del "dragón Meleys de los traidores". Un suceso que en Desembarco del Rey es celebrado con gran alegría.

‼️ SPOILERS FOR SEASON 2 OF HOUSE OF THE DRAGON ‼️



Meleys’ head is paraded in King’s Landing with the announcement: “Behold! The traitor’s head Meleys!”. You can hear some people in crowd booing, the smallfolk isn’t cheering.



pic.twitter.com/W9sXBauZGL