Carol lucha por reunirse con su amigo en el nuevo teaser de The Walking Dead: Daryl Dixon - AMC

MADRID, 14 Sep. (CulturaOcio) -

La temporada 2 de The Walking Dead: Daryl Dixon llegará el 29 de septiembre a AMC. La entrega, que lleva por título The Book of Carol, mostrará la reunión entre los personajes de Norman Reedus y Melissa McBride, pero, tal como ha adelantado un nuevo teaser, ambos tendrán que luchar para encontrarse.

"Crees que todo ha terminado. Apuesta por la esperanza", le dice Isabelle (Clémence Poésy) a Daryl en el clip. "He hecho un largo camino", afirma por su parte Carol, que está buscando a su amigo. "La saga continúa. Luchar para reunirse", se puede leer en el teaser.

Mientras que Carol moverá cielo y tierra para encontrar a Daryl, él tendrá que lidiar con su decisión de quedarse en Francia junto a Isabelle y Laurent (Louis Puech Scigliuzzi). Al mismo tiempo, la despiadada Genet (Anne Charrier) y su movimiento Pouvoir du Vivant cobran fuerza, creando un enfrentamiento épico entre sus soldados y la pacifista Unión de la Esperanza. Laika Blanc Francard, Charrier, Romain Levi y Eriq Ebouaney completan el elenco de la temporada 2, que constará de seis episodios.

The Walking Dead: Daryl Dixon ya ha renovado por una tercera temporada, que será producida y ambientada en España. El rodaje tendrá su base en Madrid y contará con localizaciones en Galicia, Aragón, Cataluña y Comunidad Valenciana. "La tercera temporada sigue a Carol y Daryl mientras continúan su viaje de vuelta a casa y al reencuentro con sus seres queridos. Mientras luchan por buscar el camino, el viaje les extravía aún más, llevándolos a tierras lejanas de condiciones adversas y en constante cambio, mientras son testigos de los diversos efectos del Apocalipsis de los caminantes", reza la sinopsis de la entrega.

"Valoro mucho los nuevos desafíos a los que se están enfrentando Daryl y Carol, quienes se encuentran lejos de todo aquello que conocen, lo que significa para ellos y lo que les aporta, tanto juntos como separados. Todavía queda mucho por descubrir en Francia para la segunda temporada, además de un final impresionante. ¡Y ahora España! Estoy convencida de que la narrativa de David Zabel está aprovechando al máximo toda la belleza y singularidad de España", aseguró McBride.