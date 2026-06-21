¿Es La Cancelación De The Boroughs La Venganza De Netflix Contra Los Hermanos Duffer Tras Su Fichaje Por Paramount? - NETFLIX

MADRID, 21 Jun. (CulturaOcio) -

The Boroughs: Jubilación rebelde no tendrá segunda temporada. Apenas un mes después de su estreno en Netflix, la nueva serie de ciencia ficción producida por Matt y Ross Duffer ha sido cancelada. Ahora, muchos se preguntan si la decisión no estará relacionada con el acuerdo de los creadores de Stranger Things con Paramount, siendo una especie de venganza por parte del servicio de streaming.

Ambientada en un complejo residencial para jubilados situado en Nuevo México y aparentemente idílico, The Boroughs: Jubilación rebelde, sigue a un peculiar grupo de héroes liderado por el huraño recién llegado, Sam Cooper, que se enfrenta a una amenaza de otro mundo. El reparto de la serie está encabezado por Alfred Molina, Geena Davis, Alfre Woodard, Denis O'Hare, Clarke Peters y Bill Pullman.

En cuanto a los motivos de la cancelación de la ficción, difícilmente pueden ser narrativos pues, aunque el último episodio dejaba el misterio principal resuelto, también quedaban varias preguntas sin repuesta. De hecho, sus responsables reconocieron que la historia fue concebida para abarcar más allá de sus ocho episodios iniciales.

Tampoco puede decirse que la serie haya sido un fracaso, pues en sus primeros cuatro días ocupó el segundo puesto en la lista de las 10 series en habla inglesa más vistas de Netflix, saltando al número 1 en su primera semana completa. Según datos de la plataforma correspondientes a la semana del 8 al 14 de junio, la serie lleva acumuladas 2 millones de visualizaciones y sigue en el top 10 de las series en habla inglesa más vistas (en la posición 8, para ser más exactos). Las críticas también han sido buenas, con la serie obteniendo un 97% entre los críticos de Rotten Tomatoes y un 79% entre la audiencia.

¿SE ESTÁ NETFLIX VENGANDO DE LOS HERMANOS DUFFER POR SU ACUERDO CON PARAMOUNT?

Según recoge The Hollywood Reporter, ciertas fuentes apuntan a que el principal problema con The Boroughs: Jubilación rebelde era su elevado presupuesto, con cada episodio llegando a costar 10 millones de dólares, o incluso más. Así, aunque la ficción obtuvo buenos datos de audiencia, no habría sido suficiente para justificar invertir en una segunda temporada.

Por otro lado, una fuente asegura que la relación entre los Duffer y Netflix ha sido "difícil" desde que estos "avergonzaran" a la plataforma marchándose a Paramount. Otra fuente desmintió esta información y alguien cercano a los realizadores señaló que aún tienen varios proyectos en desarrollo con el servicio de streaming.

Paramount anunció en agosto de 2025 un acuerdo exclusivo de cuatro años con Matt y Ross Duffer para desarrollar películas y series una vez concluido su contrato con Netflix en abril de 2026. Recientemente, la productora revelaba además la fecha de estreno de una película escrita y dirigida por los hermanos Duffer de la que no se han revelado detalles, fijando su llegada a los cines el 3 de noviembre de 2028.