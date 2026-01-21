Tras su cancelación, Mayor of Kingstown de Taylor Sheridan llega a Netflix - NETFLIX/PARAMOUNT+

MADRID, 21 Ene. (CulturaOcio) -

Mayor of Kingstown, la serie policiaca creada por Taylor Sheridan y Hugh Dillon, estrenó su cuarta temporada el pasado mes de octubre y fue renovada por una quinta, la última, en contra de sus deseos. Ahora, se ha dado a conocer que la ficción de Paramount+ estará disponible en Netflix en algún momento de este 2026.

Mayor of Kingstown se convertirá así en la primera serie de Sheridan en aterrizar en Netflix, la primera en emitirse fuera de Paramount+ desde que Yellowstone llegara a Peacock. En todo caso, la ficción protagonizada por Jeremy Renner y Edie Falco no será la única del catálogo de Paramount que pueda disfrutarse en la plataforma de la N roja, que también pasará a contar con SEAL Team, Watson y Matlock, entre otras.

"Tenemos una nueva lista de títulos con licencia de Paramount que traerá muchas series nuevas, series que Netflix nunca ha tenido en todo el mundo", anunció Ted Sarandos, CEO de Netflix, en la conferencia sobre los resultados del cuarto trimestre de la empresa, según recoge Deadline. Por el momento se desconoce qué temporadas de las mencionadas series estarán disponibles en la plataforma.

Ambientada en una ciudad ficticia de Michigan donde el sistema penitenciario es la principal industria, Mayor of Kingstown sigue a Mike McLusky y su familia, que ejercen de intermediarios del poder entre la policía, los delincuentes, los presos, los guardias de prisiones y los políticos. Junto a Renner, Falco y Dillon, completan el reparto Lennie James, Laura Benanti, Taylor Handley, Tobi Bamtefa, Derek Webster, Hamish Allan-Headley, Nishi Munshi.

Aunque inicialmente la serie no fue muy bien valorada por parte de la crítica, recibiendo un 33% en Rotten Tomatoes en su primera temporada y un 50% en su segunda, la tercera y cuarta entregas obtuvieron porcentajes mucho mayores. En cuanto a la acogida del público, fue positiva en todo momento.