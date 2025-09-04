El universo de Taylor Sheridan se expande: De la temporada 3 de Tulsa King al nuevo spin-off de Yellowstone

MADRID, 4 Sep. (CulturaOcio) -

Tras el final de Yellowstone, la serie protagonizada por Kevin Costner, SkyShowtime ha anunciado los próximos proyectos de su creador, Taylor Sheridan. Así, la plataforma ha lanzado un nuevo tráiler de la temporada 3 de Tulsa King, con Sylvester Stallone que se estrenará el próximo 25 de septiembre, y que prepara la llegada de Samuel L. Jackson en NOLA King. Además, el nuevo spin-off de Yellowstone ya tiene título provisional.

El avance, de menos de dos minutos de duración, comienza con una conversación entre el agente especial Musso y Dwight (Stallone). "Me perteneces, general". A continuación se muestran varias imágenes fugaces que adelantan que el jefe de la mafia comenzará un nuevo negocio en las destilerías. Sin embargo, en esta ocasión Dwight se tendrá que enfrentar al temible Jeremiah Dunmires, "el tirano de Tulsa". "Te aseguro que voy a acabar con todo lo que has construido y con todos a los que quieres", le amenaza al personaje de Stallone en un momento dado.

Sin embargo, un de los momentos más destacables es la aparición de Samuel L. Jackson como Russell Lee Washington Jr. en los segundos finales del adelanto. "¿Eres un fantasma?", le pregunta Dwight al personaje de Jackson, que responde "Seguro que nadie se esperaba una sorpresa así". Cabe recordar que actor de Pulp Fiction protagonizará el spin-off de Tulsa King, NOLA King, que carece de fecha de estreno.

"En la tercera temporada, a medida que el imperio de Dwight crece, también lo hacen sus enemigos y las amenazas hacia los suyos. Ahora se tendrá que enfrentar a los mayores adversarios que jamás ha tenido en Tulsa: los Dunmires, una acaudalada familia que no funciona bajo las normas de los viejos tiempos, forzando a Dwight a luchar por todo lo que ha construido y proteger a su familia", reza la sinopsis oficial de la serie.

Además, SkyShowtime también ha anunciado que la temporada 2 de Landman, la serie de Sheridan sobre la industria petrolera, llegará a la plataforma el próximo 21 de noviembre. La nueva tanda de episodios contará con la colaboración de Billy Bob Thornton, Demi Moore, Andy García, Ali Larter y Sam Elliott. Antes de eso, los fans podrán disfrutar de la cuarta temporada de Mayor of Kingstown, protagonizada por Jeremy Renner, que se estrenará el 30 de octubre.

El universo de Yellowstone continuará con un spin-off, cuyo título provisional es The Dutton Ranch. La ficción contará con la presencia de Kelly Reilly, Cole Hauser y Finn Little, que retomarán los papeles de Beth Dutton, Rip Wheeler y Carter respectivamente. A ellos se les unirá Annette Bening, que se incorpora en el papel de Beulah Jackson. Por otra parte, The Madison, la serie protagonizada Michelle Pfeiffer y Patrick J. Adams, llevará el universo e la serie de Sheridan a Nueva York en el valle del río Madison, en el centro de Montana.

"Como hogar de todas las temporadas de Yellowstone, estamos encantados de poder ofrecer a nuestros suscriptores más apasionantes historias de Taylor Sheridan. Desde el mundo del crimen a través Tulsa King y la recién anunciada NOLA King, hasta las luchas de poder de Landman (Landman: Un negocio crudo) y Mayor of Kingstown, pasando por la apasionante historia multigeneracional de Yellowstone, que ha inspirado 1883, 1923 y las nuevas historias de The Dutton Ranch y The Madison", afirma Kai Finke, Chief Content Officer de SkyShowtime.