Archivo - Canal Historia estrena Toro Sentado, el documental producido por Leonardo DiCaprio sobre el líder lakota - CANAL HISTORIA - Archivo

MADRID 7, (CulturaOcio)

Canal Historia estrena Toro Sentado, el documental de dos episodios producido por Leonardo DiCaprio que reconstruye la vida y legado del histórico líder lakota. El especial llega el lunes 12 de octubre a las 22:00 horas, ofreciendo una mirada profunda a uno de los símbolos más importantes de la resistencia indígena frente a la expansión de los colonos estadounidenses.

Detrás de este proyecto se encuentra Appian Way, la reconocida compañía de producción de Leonardo DiCaprio. La obra combina de manera rigurosa dramatizaciones, material de archivo inédito y entrevistas con diversos expertos e historiadores, logrando trazar una trayectoria sobre las batallas tácticas y políticas que libró el líder nativo americano.

La docuserie se encuentra narrada por el actor Mo Brings Plenty conocido por series como El pájaro carpintero o Marshals: Una historia de Yellowstone. Asimismo, el reparto está protagonizado por Michael Spears, con entregas premiadas como Into the West.

Más allá de los acontecimientos bélicos e históricos, el especial destaca por su sensibilidad al adentrarse de lleno en la cultura y la espiritualidad lakota. A lo largo de sus dos capítulos, el espectador podrá descubrir los arraigados valores comunitarios de la tribu, así como la profunda y sagrada conexión que mantenían con la tierra.