Canal Historia revive el 11-S con un especial por su 25 aniversario con dos documentales

El canal HISTORIA estrena un especial para conmemorar el 25 aniversario del atentado a las Torres Gemelas - AMC

MADRID 2, (CulturaOcio)

Canal Historia recuerda el 11 del septiembre de 2001, el día que el mundo del siglo XXI cambió para siempre con los terribles atentados de las Torres Gemelas, con una programación especial. Coincidendo con el cuarto de siglo de los ataques, llega al canal 11-S: Especial 25 años, un bloque compuesto por dos documentales que analizan en profundidad la tragedia provocada por los cuatro ataques terroristas suicidas perpetrados en suelo estadounidense por Al Qaeda en 2001.

El especial arranca a las 22:00 horas con el filme 102 minutos dentro de las torres gemelas, un documental que reconstruye en tiempo real los acontecimientos vividos en el interior de los edificios tras el impacto de los aviones. La cinta cuenta con testimonios en primera persona de los supervivientes que se encontraban atrapados en su interior.

A continuación, se dará paso a 11-S, recuperando la zona cero, un largometraje que examina el complejo proceso de reconstrucción de Nueva York y, especialmente, el debate sobre el futuro de la Zona Cero. Mientras algunos defendían levantar de nuevo las torres, otros apostaban por preservar el terreno como un espacio de memoria y homenaje a las casi tres mil víctimas.

Por otro lado, entre los testimonios recopilados, destaca el del periodista Edward Wyatt, quien relata su larga e impactante espera en un hospital cercano antes de darse cuenta de que nadie más iba a llegar.

Este especial se presenta como un ejercicio de memoria colectiva diseñado para rendir homenaje a quienes perdieron la vida, recuperando para ello los testimonios directos de los que presenciaron y sobrevivieron a aquella tragedia histórica que dejó casi 3.000 víctimas y alrededor de 25.000 heridos.