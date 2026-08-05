Canal Historia analiza cómo la bomba atómica cambió el destino de la humanidad con tres documentales - AMC

MADRID, 5 Ago. (CulturaOcio) -

Este jueves 6 de agosto, a las 22:55 horas, Canal Historia estrena el especial Bomba Atómica, una programación en la que repasa el origen y consecuencias del arma nuclear. El ciclo engloba tres producciones documentales centradas en el impacto irreversible que causo el arma nuclear en el mundo y cómo sus repercusiones llegan hasta el día de hoy.

A través de tres títulos (El proyecto Manhattan, Oppenheimer, la prueba que cambió el mundo y Wernher VonBraun, de la guerra a la luna), el canal de AMC Networks propone un recorrido por el origen del instrumento bélico que cambió el curso del siglo XX, así como el destino de la humanidad.

El proyecto Manhattan guía al espectador por el programa secreto de investigación y desarrollo militar que elaboró Estados Unidos a lo largo de la Segunda Guerra Mundial. El foco del documental no está en el origen de las primeras bombas nucleares, sino en los científicos que trabajaron con miedo y presión constante, desconocedores de las consecuencias y las víctimas reales.

El especial sobre la bomba atómica continua con Oppenheimer, la prueba que cambió el mundo, que entra de lleno en la compleja mente del doctor J. Robert Oppenheimer, considerado el padre del arma nuclear. Este documental recorre los momentos previos, el desarrollo y las consecuencias de la prueba Trinity, en la que se detonó la primera bomba atómica de la historia, a través de un minucioso análisis de las palabras escritas y pronunciadas por el propio Oppenheimer.

El ciclo sobre la bomba atómica culmina con Wernher VonBraun, de la guerra a la luna, una pieza documental que recorre la trayectoria del científico alemán Wernher VonBraun, quien fue reclutado por Estados Unidos pocos días después de la caída de Alemania durante la Segunda Guerra Mundial.