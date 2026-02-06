Buenas noticias para la temporada 2 de Wonder Man - MARVEL STUDIOS

Los ocho episodios de Wonder Man en Disney+ han dejado tanto a los fans del UCM como a la crítica con ganas de saber más sobre la historia de Simon Williams. De hecho, las informaciones más recientes apuntan a que Marvel estaría cada vez más cerca de dar luz verde a una segunda temporada de la serie protagonizada por Yahya Abdul-Mateen II.

Según apunta Daniel Richtman en su Patreon, Marvel Studios está supuestamente "muy cerca" de darle a Wonder Man una segunda temporada.

Las palabras del insider llegan poco después de que Brandon Davis sugiriese en su perfil de X que Simon Williams podría contar con más apariciones en el UCM, después de que Matt Ramos expresara su interés en que la historia del personaje de Abdul-Mateen II continuara.

De hecho, su respuesta motivó que muchos fans preguntaran sobre el futuro de Williams en el UCM, incluyendo si hará acto de presencia en Vengadores: Doomsday. "Eso es lo que hago. Bebo y sé cosas", respondió crípticamente Davis con un meme de Tyrion Lannister a la primera cuestión.

En cuanto a si el personaje estará en la cinta de Joe y Anthony Russo, cuyo estreno está fijado para el 18 de diciembre, Davis contestó que Williams no estará involucrado en la trama.

Dicho esto, aunque Marvel no ha anunciado oficialmente una temporada 2 de Wonder Man, el jefe de TV, Streaming y Animación de Marvel, Brad Winderbaum, ya abordó esa posibilidad. Según explicó a Entertainment Weekly, una segunda tanda de episodios estaba "sobre la mesa", aunque todo dependía de cómo respondiese la audiencia a la serie.

"Si es la única historia de Wonder Man, realmente se sostiene por sí misma como una obra preciosa. Pero anticipo que cuando la gente llegue al final de esta historia, querrá más. Y espero que eso sea lo que suceda", expresó Winderbaum.

De hecho, Andrew Guest, el cocreador de Wonder Man junto a Destin Daniel Cretton, también se pronunció a este respecto. "Creo que la intención de Marvel al respecto es dejar que cada proyecto funcione de manera independiente, y si el público conecta con él y con el personaje, entonces pueden decidir cómo continuar usándolo", explicó Guest a Comicbook.com.

Por otra parte, que Simon Williams no se sume a los Vengadores en Doomsday por ahora no descarta que pueda hacerlo más adelante. Y es que, creado por Stan Lee, Jack Kirby y Don Heck en 1964, Simon Williams empezó siendo un villano e imbuido de energía iónica por el barón Zemo, pero terminó redimiéndose y convirtiéndose en un miembro fundador de los Vengadores Costa Oeste.