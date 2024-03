Buenas noticias para la temporada 2 de One Piece

MADRID, 5 Mar. (CulturaOcio) -

Los nuevos capítulos de One Piece, la adaptación en imagen real del de manga y anime creado por Eiichiro Oda está cada vez más cerca. Y es que MacKenyu, el actor que encarnó en la primera temporada a Zoro, ha revelado que pronto volverá a meterse en la piel del mortífero espadachín para embarcarse junto a Luffy y el resto de los sombreros de paja en más aventuras de la serie de Netflix.

El remake en imagen real de One Piece tuvo una gran aceptación por parte de la crítica y del público, además de buenos números en Netflix. Por lo que nadie se sorprendió lo más mínimo cuando el coloso del entretenimiento dio luz verde a más capítulos de la ficción protagonizada por Iñaki Godoy.

Y a la espera de más novedades, ha sido el actor japonés conocido también por interpretar a Seiya de Pegaso en la adaptación en imagen real de Caballeros del Zodíaco, quien actualizó el estado de la serie durante su paso la MegaCon celebrada en Orlando, Florida el pasado fin de semana para presentar el torneo de cartas de One Piece. Cuando le preguntaron si sería uno de los participantes del TCG (Trading Card Game) del que es fan confeso en su nueva edición, la respuesta del intérprete fue de lo más reveladora.

"No puedo. No puedo ir. No estaré en el país", aseguró. Según él mismo confirmó, no participará en el certamen de 2024 que tendrá lugar a partir de junio, porque estará rodando los nuevos episodios de la serie de Netflix. "Estaré en [otro] One Piece. Está bien [puedo hablar sobre ello] dado que no he especificado durante cuánto tiempo", apuntaló.

"¿Habrá una competición en Sudáfrica?", preguntaba socarrón Mckenyu a los asistentes al evento. Sin embargo, este interrogante lanzado por el actor para cerrar su intervención, desvelaba a su vez, una de las espectaculares localizaciones en las que se filmará la temporada 2 de One Piece, cuya producción arrancará dentro de poco, como ya desvelaba no hace mucho Taz Skylar, quien pone rostro a su compañero de aventuras, Sanji en la serie de Netflix.