Buenas noticias para la nueva serie de los Power Rangers en Disney+

Tras la cancelación en Netflix, la nueva serie en imagen real de Power Rangers que prepara Disney+, a cargo de los creadores de Percy Jackson y los Dioses del Olimpo, verá la luz antes de lo esperado.

Según apunta @Jinsakuu en X, ya se ha abierto el proceso de casting para los actores de esta nueva serie de Power Rangers y su rodaje arrancará en primavera de 2026. El insider también señala que en mayo saldrá a la venta un tomo único de los personajes, una nueva línea de figuras Funko Pop a comienzos de año y otra de Godzilla con los Power Rangers de la juguetera Playmate Toys a finales.

Además, el hecho de que la grabación comience la próxima primavera invita a pensar que el reboot de Power Rangers es una prioridad para Disney+. Esto abre la posibilidad de que la serie llegue antes de lo esperado, probablemente a finales de 2026 o principios de 2027.

Más allá de que Jonathan E. Steinberg y Dan Shotz, showrunners de la serie de Percy Jackson, estén al timón de esta etapa de los Power Rangers, se desconocen los detalles sobre su posible trama.

No obstante, parece que Hasbro conseguirá revitalizar su franquicia, que, inspirada en la producción japonesa Super Sentai, nació con la icónica serie de televisión que se emitió durante tres temporadas, entre 1993 y 1996, y sumó un total de 156 episodios.

Fue en junio del pasado año cuando se dio a conocer que el nuevo universo cinematográfico de los Power Rangers, franquicia propiedad de Hasbro, fue cancelado por Netflix. La nueva era de la saga, que se esperaba incluyera tanto una nueva serie de televisión como varias películas, fue descartada por el coloso del entretenimiento, pese a haber estado en desarrollo durante más de dos años con nombres como Jonathan Entwistle (The End of the F***ing World), que iba a supervisar la franquicia, o Jenny Klein (Jessica Jones), que iba a ejercer de showrunner.

Una de las últimas apariciones de los Power Rangers en la pequeña pantalla fue el especial con motivo del 30 aniversario Mighty Morphin Power Rangers: Ayer, hoy y siempre, estrenado en 2023, así como Power Rangers: Furia cósmica, que vio la luz ese mismo año y sigue los eventos del especial, ambas producciones fueron distribuidas por Netflix.

En la gran pantalla, el último y fallido intento de la franquicia data de 2017 con un remake dirigido por Dean Israelite. La cinta contaba con un nuevo reparto, entre cuyos nombres destacaban los de Dacre Montgomery, Elizabeth Banks como el nuevo rostro de la villana Rita Repulsa o Bryan Cranston como Zordon, el mentor virtual de los Rangers.