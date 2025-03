Power Rangers: Cancelados por Netflix, rescatados por Disney+

MADRID, 20 Mar. (CulturaOcio) -

Vuelven los Power Rangers. La mítica franquicia de ciencia ficción y acción regresará con nueva serie de imagen real en Disney+ que ya está en desarrollo y que correrá a cargo de los showrunners de Percy Percy Jackson y los Dioses del Olimpo.

En junio del pasado año, saltó la noticia de que el nuevo universo cinematográfico de los Power Rangers, la franquicia propiedad de Hasbro, había sido cancelado por Netflix.

La nueva era de la saga, que se esperaba que incluyera tanto una nueva serie de televisión como varias películas, fue deshechada por el servicio de streaming pesar de haber estado en desarrollo durante más de dos años con nombres como Jonathan Entwistle (The End of the F***ing World), que iba a supervisar la franquicia, o Jenny Klein (Jessica Jones), que iba a ejercer de showrunner.

Ahora, parece que Hasbro ha cambiado de socio en su nuevo intento por revitalizar la legendaria saga y, según informa SFFGazette.com, será de la mano de Disney. Así, Jonathan E. Steinberg y Dan Shotz, showrunners de la serie de Percy Jackson, que acaba de ser renovada por una tercera temporada, están en conversaciones para escribir, producir y dirigir una nueva serie de televisión de acción real que estará desarrollada por 20th Century TV y se estrenará en Disney+.

La información no ofrece más detalles sobre el reparto de este reboot, ni su trama ni tampoco un calendario de rodaje o lanzamiento de la saga de los guerreros de colores que, inspirada en la producción japonesa Super Sentai, nació con la icónica serie de televisión que se emitió durante tres temporadas, entre 1993 y 1996, y sumó un total de 156 episodios.

Con su mezcla de artes marciales, robots gigantes y coloridos disfraces, la serie se convirtió en un éxito global y en pocos años la franquicia se amplió con más series, películas, cómics, juguetes y videojuegos, convirtiéndose en un fenómeno de la cultura pop.

La última intentona, fallida, de reverdecer el éxito de Power Rangers data de 2017 con un remake cinematográfico producido por Lionsgate que intentó dar un giro de tintes superheróicos a los personajes. Dirigido por Dean Israelite, el filme contaba con un nuevo reparto, entre cuyos nombres destacaban los de Elizabeth Banks como el nuevo rostro de la villana Rita Repulsa o Bryan Cranston como Zordon, el mentor virtual de los Rangers. La película fue un fracaso recaudando tan solo 142 millones de dólares en todo el mundo.

Este reboot de Power Rangers se suma al resto de producciones que Hasbro tiene en desarrollo basados en sus juegos y marcas más populares. Entre ellos destacan la película del juego de mesa Cluedo, una nueva serie de televisión de acción real de Dungeons & Dragons titulada Forgotten Realms, la adaptación cinematográfica de Monopoly un universo de las cartas Magic: The Gathering y series basadas en juegos de mesa tan emblemáticos como Trivial Pursuit o Scrabble.