El personaje de Tyson en la temporada 2 de Percy Jackson y los dioses del Olimpo, explicado: ¿Por qué es ((SPOILER))? - DISNEY+

MADRID, 10 Dic. (CulturaOcio) -

Ya han aterrizado en Disney+ los dos primeros episodios de la segunda temporada de Percy Jackson y los dioses del Olimpo, la serie basada en la popular saga de libros homónima escrita por Rick Riordan. Tras adaptar la primera novela con la primera entrega, la nueva tanda de episodios lleva a la pequeña pantalla los eventos del segundo tomo, titulado El mar de los monstruos, en el que cobra especial importancia un nuevo personaje, Tyson, en la serie encarnado por Daniel Diemer.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

La ficción de Disney+ no ha tardado en presentar a Tyson y es que el personaje de Diemer aparece en los primeros compases del primer capítulo de la temporada, instalado en casa de los Jackson. "Este es Tyson. Es un cíclope. Ahora vive con nosotros. Mamá lo conoció cuando hacía voluntariado en un albergue. Y después... lo matriculó en mi instituto", explica la voz en off de Percy.

"Solo mamá y yo podíamos ver su verdadera forma", continúa y es que, en el mundo de Percy Jackson, existe una fuerza sobrenatural llamada la Niebla que normalmente impide a los simples mortales ver cualquier cosa mágica.

Como cíclope, aparte de tener un solo ojo, Tyson posee algunas habilidades especiales que se ven evidenciadas durante el episodio, como un oído extremadamente fino, fuerza sobrehumana, resistencia al fuego, capacidad de imitar voces o un talento especial para construir cosas.

Aunque Tyson no conoció a sus padres, le cuenta a Percy que su madre es una náyade, una ninfa acuática y más adelante, Poseidón lo reclama como su hijo, con lo que se revela que, en realidad, es su hermano por parte de padre.

Por otro lado, los cíclopes entran dentro de la categoría de monstruo por lo que, aunque gracias al permiso de Annabeth consigue pasar la barrera del Campamento Mestizo y por mucho que sea el hijo de un dios, la mayoría de los semidioses lo tratan con desconfianza.

El capítulo arroja además un poco de luz sobre el pasado de Tyson antes de que la madre de Percy lo encontrara, dando a entender que, cuando vivía en la calle, era continuamente acosado por otros monstruos que querían hacerle daño.

Cabe recordar que el personaje de Tyson también apareció en las fallidas adaptaciones cinematográficas de la saga. Douglas Smith interpretó al entrañable cíclope en la cinta de 2013 Percy Jackson y el mar de los monstruos, en la que Logan Lerman, Alexandra Daddario y Brandon T. Jackson daban vida a Percy, Annabeth y Grover, respectivamente, cuyo testigo han tomado Walker Scobell, Leah Sava Jeffreis y Aryan Simhadri en la serie.