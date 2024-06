Los Bridgerton 4: Simone Ashley defiende a Nicola Coughlan del 'body shaming'

MADRID, 24 Jun. (CulturaOcio) -

La temporada 3 de Los Bridgerton se ha centrado en Penelope, encarnada por Nicola Coughlan, y su romance con Colin (Luke Newton). La actriz ha recibido muchas críticas por su aspecto físico y su compañera de reparto, Simone Ashley, no ha dudado en defenderla públicamente.

Ashley, que da vida a Kate en la serie, se ha pronunciado al respecto durante una rueda de prensa en el Festival de Televisión de Montecarlo. "Sí, los que odian van a odiar, y creo que todos podemos identificarnos con eso, pero realmente no creo que ella permita que eso la moleste", dijo. "Tiene una carrera sólida y fructífera y una vida entera por delante. Y realmente creo en ella, como el mundo también", agregó.

La actriz se deshizo en halagos hacia su compañera. "Creo que Nicola está volando alto. Es una mujer hermosa, fuerte, segura de sí misma e inteligente, la he visto hacer esta gira de prensa y esparcir alegría e inspiración a todos, especialmente a las mujeres, en todo el mundo. Y ella también me inspira. También es un ser humano muy amable y creo que es un lenguaje universal con el que la gente puede identificarse", apuntó.

Coughlan ya tuvo que pronunciarse sobre los comentarios respecto a su físico, cuando algunos fans aseguraron que habían usado Photoshop para modificar su cintura en la temporada 3 de Los Bridgerton. "Vi a algunos trolls. Me dijeron: 'Te retocaron la cintura con Photoshop'. Yo dije: 'No, no lo hicieron'", declaró a People. "Creo que si usas corsé durante el tiempo suficiente, tu cuerpo realmente se amolda a él", explicó.

Parece que la intérprete se toma con humor los comentarios sobre su peso y, durante un evento fan en Dublín celebrado en junio, dio una divertida respuesta cuando le dijeron que era "muy valiente" por aparecer desnuda en la serie.

"Sabes, creo que es difícil, porque creo que las mujeres con mi tipo de cuerpo, mujeres con pechos perfectos, no se ven lo suficiente en la pantalla. Soy un miembro muy orgulloso de la comunidad de los pechos perfectos y espero que disfrutéis viéndolos", afirmó.