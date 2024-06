Los Bridgerton 3: Nicola Coughlan niega retoques con Photoshop

MADRID, 16 Jun. (CulturaOcio) -

Ya ha aterrizado en Netflix la segunda parte de la tercera temporada de Los Bridgerton. Basada en las novelas de Julia Quinn, esta entrega exploraba la historia de Penélope Featherington y Colin Bridgerton. Por desgracia, la actriz de Penélope, Nicola Coughlan, ha recibido numerosas críticas por su cuerpo, las más recientes, sugiriendo que su cintura había sido retocada por Photoshop para la serie.

"Vi algunos trolls. Me decían: 'Te han ‘photoshopeado’ la cintura', y yo les respondía: 'No, no lo han hecho", ha declarado la intérprete a PEOPLE, achacando el origen de los rumores a la vestimenta inspirada en la Regencia que utilizan en la ficción. "Creo que si usas corsé por mucho tiempo, tu cuerpo realmente se amolda a él", explica. "A veces vienen a una prueba para un diseñador de moda y me ponen un corsé y yo les digo: 'Oh, puede ir ajustado'", añade Coughlan.

Luke Newton, que da vida a Colin, coincide en que la vestimenta de Los Bridgerton influye en la apariencia: "No llevo corsé, no llevo tacones, pero realmente te cambia la postura, lo que sienta bien y ayuda mucho con el personaje".

This is why the poster looked like an AI painting! They edited a whole new face onto Nicola. They edited away her elbow, her chin, her face. This is so horrible. All they needed to do was to tweak the brightness of the first photo a bit https://t.co/VU54O3EMbg