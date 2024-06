MADRID, 6 Jun. (CulturaOcio) -

Los Bridgerton volverá a Netflix el 13 de junio con la segunda parte de su temporada 3. Shonda Rhimes, productora ejecutiva de la ficción, ha hablado sobre el desenlace de la entrega, que promete hacer llorar a los fans.

En una entrevista con TODAY, le preguntaron a Rhimes por el final de la temporada. "Somos muy reservados al respecto, pero diré que es sexy y sorprendente en muchos sentidos. Y además lloré al final, lo encontré muy conmovedor, y no siempre lloro. Así que realmente me metí de lleno", confesó.

