Así luce Robert Downey Jr. como el Almirante Thrawn en The Mandalorian

MADRID, 10 Ene. (CulturaOcio) -

Un nuevo rumor está tomando fuerza en la galaxia muy, muy lejana de Star Wars. Nada menos que Robert Downey Jr., la que fuera gran estrella del Universo Marvel, podría fichar para futuras temporadas de The Mandalorian. Y eso ha hecho activar las alarmas del fandom, que rápidamente se ha puesto manos a la obra para imaginar qué personaje podría interpretar.

El medio especializado en la actualidad relacionada con Disney, Pirates and Princesses afirma que Downey Jr. y Favreau están trabajando en un proyecto ambientado en el universo de Star Wars creado por Favreau y Dave Filoni.

En cuanto al tipo de personaje que podría encarnar, Pirates and Princesses señala que "será muy diferente al papel de Tony Stark" e incluso "podría implicar un cambio importante en su aspecto". "No nos sorprendería si en este punto Robert Downey Jr. aceptará un papel como el del Gran Almirante Thrawn o algún otro personaje importante", añade la web.

Y la respuesta del fandom no se ha hecho esperar, porque ya han empezado a circular los primeros fan art que muestran cómo se vería el icónico personaje de Star Wars: Rebels en imagen real, interpretado claro está por Downey Jr.

So I heard a rumour that Robert Downey Jr will be joining the #StarWars universe.. if this is true.. there is a god and apparently he may be playing this guy.. 🙏👌🏻please let this be true!!#StarWarsfan #TheMandolorian pic.twitter.com/RGLgVLPubR