MADRID, 5 Mar. (CulturaOcio) -

Keanu Reeves hizo un cameo de voz en la temporada 2 de Severance (Separación) donde el actor narra el vídeo de la compañía Lumon que se ve en el primer episodio. Sin embargo, ese rol originalmente se le ofreció a Barack Obama.

Así lo ha revelado Ben Stiller, productor ejecutivo y director de la ficción, en una entrevista con Jimmy Kimmel. "Hubo una persona a la que le pregunté antes y dijo que no: el presidente Barack Obama", contó.

Stiller hizo llegar la oferta al expresidente a través de un amigo que conoce al abogado de Obama. Posteriormente, le escribió un correo electrónico y "dos días después, recibí un correo electrónico de respuesta".

"Hola Ben, soy un gran fan de la serie, me encanta la temporada 1, no puedo esperar a que llegue la temporada 2. No creo que tenga tiempo en mi agenda para hacer esto", aseguró el exmandatario.

Stiller bromeó con Kimmel, diciendo: "¿Qué es más importante que hacer la voz en off para el edificio de Severance?". "Fue genial que respondiera", agregó Stiller.

Aunque Reeves no fue acreditado por su cameo, los fans identificaron de inmediato la "voz cálida y acogedora" de la estrella de John Wick, como la describió Stiller. El productor agregó que Reeves se tomó el papel "muy en serio" y grabó múltiples tomas de la voz en off en Los Ángeles.

El creador de Severance Dan Erickson, declaró previamente a Collider sobre el papel: "Siempre quisimos que fuera alguien con quien la gente tuviera ciertas asociaciones, pero también tenía que ser una presencia muy cálida. El edificio de Lumon es muy acogedor en el contexto de este vídeo, y hay una cierta amabilidad en esa voz en particular".