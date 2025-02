La temporada 2 de Severance (Separación) confirma una sorprendente teoría fan sobre Helly

MADRID, 7 Feb. (CulturaOcio) -

La temporada 1 de Severance (Separación) terminó con una sorprendente revelación sobre Helly (Britt Lower). Este giro cambió por completo su papel en Lumon y dio pie a una teoría fan, que ahora ha sido confirmada en la segunda entrega.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Desde que Mark S. (Adam Scott), Dylan G. (Zach Cherry) e Irving B. (John Turturro) regresaron a trabajar en Lumon después del gran cliffhanger de la temporada 1, algo no encaja con Helly. El final de la temporada 1 desveló que ella era Helena Eagan, la hija del CEO de Lumon. Una teoría fan sostiene que Helly R. regresó al trabajo, pero no era quien decía ser, sino que simplemente estaba fingiendo, algo que parece haberse confirmado.

En el último episodio de la temporada 2 de Severance, el equipo participa en un retiro al aire libre. Lumon les vende esta excursión como un bonito gesto, debido al deseo de los trabajadores de ver el mundo exterior, pero las sospechas de Irving respecto a Helly no paran de crecer.

Esa noche, Irving interroga a Helly sobre lo que vio la noche en que se activó el protocolo Overtime y todos pudieron ver el exterior por primera vez. Sus compañeros de trabajo salen en defensa de Helly, pero ella desvía las sospechas diciendo: "Todos sabemos que Irving está molesto porque no puede volver a ver a Burt".

Esta referencia a la aventura en la oficina de Irving con Burt (Christopher Walken) de la temporada 1 hace que Irving se vuelva loco y se adentre en el bosque para estar solo. A la mañana siguiente, después de tener una visión de Burt en el bosque, Irving se enfrenta a Helly cuando están solos. "Lo que me dijiste fue cruel. Helly no era cruel. Si no eres ella, ¿quién eres? ¿Quién tendría el poder de enviar a su 'outie' a la planta separada?", le pregunta Irving.

Irving agarra a Helly por la nuca y mete su cabeza en el agua mientras llama a gritos al señor Milchick, a Mark S. y a Dylan G. Irving le grita al señor Milchick que Helly es una 'outie', un "topo" y una "Eagan" y que la matará si Milchick no activa su chip de separación.

Mientras Irving continúa gritando, saca la cabeza de Helly del agua helada para permitirle respirar. Milchick coge un walkie talkie de su cinturón y le pide a un desconocido que apague el bloqueo de Glasgow. Mientras Irving sostiene la cara de Helly bajo el agua, suena ese familiar sonido del ascensor de la planta separada, confirmando a la audiencia la teoría: Helena Eagan se ha hecho pasar por Helly R. cada vez que estaba en la oficina.

Irving se disculpa con Helly, que está muy confusa. Como recordarán los fans, el protocolo Overtime se desactivó cuando Helly estaba en el escenario en un evento de Lumon. Es por eso que cuando Helly se despertó con la cabeza sumergida en agua helada, se llevó una gran sorpresa. La confirmación de la verdadera identidad de Helly/Helena no es el final del episodio, ya que el señor Milchick termina despidiendo a Irving B. de Lumon.