Ya ha llegado a Apple TV+ el primero de los diez episodios que conformarán la segunda temporada de Separación (Severance), una de las series originales de la plataforma más aclamadas. Protagonizada por Adam Scott, la mayor parte del reparto original regresa en la nueva tanda de capítulos, si bien nuevas caras se han sumado a las ya conocidas, incluyendo una famosa estrella de Hollywood... aunque su cameo ni siquiera queda reconocido en los créditos finales.

En el primer episodio de la segunda temporada de Separación, que transcurre íntegramente dentro de las oficinas de Lumon, Mark S. (Scott) y sus amigos son informados de que su intento de rebelión no solo les ha hecho famosos, sino que además ha sido utilizado por la empresa para lavar su imagen y asegurar la implementación de mejoras en las condiciones laborales.

Así, los eventos finales de la anterior temporada son resumidos en un perturbador vídeo animado corporativo... Y es en este montaje donde muchos fans habrán reconocido el cameo de Keanu Reeves. El actor no llega a aparecer, pero sí que presta su voz en versión original al narrador, una representación del edificio de Lumon.

