El bebé orco de Los Anillos de Poder 2x03: ¿El Baby Yoda de El Señor de los Anillos?

MADRID, 1 Sep. (CulturaOcio) -

El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder ha llegado pisando fuerte a Amazon Prime Video iniciando la andadura de su segunda temporada con el estreno de tres episodios. Con tantas tramas y personajes, tres horas de metraje dan mucho que comentar y es que incluso los detalles más pequeños son relevantes... Pero es difícil que a cualquier espectador le haya pasado desapercibida una pequeña y extraña criatura en el tercer episodio de la nueva entrega, un bebé orco.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Ya en la primera temporada, la ficción de Prime Video humanizaba muy sutilmente a los orcos, sobre todo al presentar el personaje de Adar, quien muestra genuino interés por el bienestar de las criaturas, y a quien estas respetan y llaman "padre". La nueva tanda de capítulos va un paso más allá y es que el tercer episodio ha sugerido por primera vez en la pantalla la existencia de crías de orco... e incluso de unidades familiares.

"Aquí estamos a salvo, tenemos una tierra, ¿de verdad hay que volver a la guerra?", pregunta un orco a Adar, en una actitud que muchos no habrían esperado de una raza tan sanguinaria como la suya. Cuando su líder concluye la conversación diciendo que deben asegurarse de que Sauron ya no es una amenaza para ellos, el orco se reúne con otra criatura que sostiene entre sus brazos un bulto envuelto en una manta que emite débiles ruidos, presumiblemente una cría. Los dos orcos adultos no solo se muestran afectuosos el uno con el otro sino además hacia la preciada carga que tienen, lo que hace suponer que forman una familia.

La existencia de una cría de orco contrasta con cómo Peter Jackson reflejó el nacimiento de los nuevos integrantes de la especie en El señor de los anillos: La comunidad del anillo, donde surgen directamente del barro, ya adultos y listos para el combate.

Por otro lado, también en la trilogía de Jackson se mencionaba cómo se creó la especie en un primer lugar, y es que, tal y como explicó J.R.R. Tolkien en El Silmarillion, los primeros orcos eran elfos que el Señor Oscuro Morgoth capturó y torturó. El segundo capítulo de la segunda temporada de Los Anillos de Poder sugiere que Adar fue creado precisamente así.

"Trece fuimos los elegidos para recibir la bendición de Morgoth con la promesa del poder, un nuevo inicio. Me llevaron a una cima sombría sin nombre, solo y encadenado y después de padecer una sed y un hambre infinitas, lo vi, a su sirviente, Sauron", explica el personaje de Sam Hazeldine.

Partiendo de la idea de que los orcos descienden de los elfos o incluso de hombres corrompidos, como también sugirió Tolkien, no es descabellado que sean capaces de reproducirse de la misma manera que estos, dando lugar a una descendencia similar.

El hecho de que las crías de orco no hayan aparecido en las entregas cinematográficas de la franquicia, no significa necesariamente que no tengan cabida en la Tierra Media. Al fin y al cabo, los orcos siempre se han mostrado en un ambiente bélico, donde claramente no habría lugar para los infantes. No obstante, Los Anillos de Poder sí ofrece un lugar lógico donde encontrarlos.