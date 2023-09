Fans de One Piece enloquecen con Buggy el payaso: "No era necesario que fuera tan sexy"

MADRID, 7 Sep. (CulturaOcio) -

Netflix ha lanzado una adaptación de imagen real de One Piece, serie basada en el manga de Eiichiro Oda. La ficción es una versión fiel del material original y, al igual que en los cómics, cuenta con la aparición de Buggy el payaso, un villano que en la producción es encarnado por Jeff Ward.

Buggy el payaso es el primer gran villano al que se enfrenta Monkey D. Luffy (Iñaki Godoy) y, a juzgar por los comentarios de los fans es Twitter, ya se ha convertido en uno de los personajes más queridos de la adaptación. "Estoy disfrutando con la nueva ola de fans de One Piece y por fin la gente está reconociendo a Buggy el payaso y a Ussop, como algunos de los mejores personajes", aseguró un espectador.

Im enjoying the new wave new one piece fans and finally people acknowledging buggy the clown and ussop as one the best characters — forty (@Forty_benzo) September 2, 2023

"No era necesario que hicieran a Buggy el payaso tan sexy", reza otro post. "Todos podemos estar de acuerdo en que Jeff Ward como Buggy el payaso es el mejor personaje", aseguró otro fan. "Buggy el payaso es increíble", se puede leer en otra publicación.

They had no reason to make Buggy the clown that hot !! 😕 pic.twitter.com/O9ImIymWqh — Hopesey ☆ ᙏ̤̫ (@Hopesey1) August 31, 2023

We can all agree that Jeff Ward as Buggy The Clown is the best character.🤩🤣👍👌#OnePieceLiveAction #OnePieceNetflix pic.twitter.com/ghhg5TlNeR — Screw You Reviews (@McSincere4000) September 1, 2023

Buggy The Clown is AMAZING pic.twitter.com/6d1iqvEEuV — The Moonlight Warrior 🌙 (@BlackMajikMan90) September 5, 2023

"Estoy enamorada de Buggy el payaso", confesó una espectadora. "Buggy el payaso luce muy bien. Este reparto y maquillaje son una locura", afirmó un internauta. "Buggy el payaso me atrapó en los dos primeros episodios", admitió un tuitero.

I am in love with buggy the clown — Starry (@StarryxMarie) September 2, 2023

Buggy The Clown looks so fukin good. this casting and make up is INSANE pic.twitter.com/g1yjjTo9yc — 🪐. (@BioticQuay) August 31, 2023

"Ahora que se ha levantado el embargo, finalmente puedo decir que el verdadero protagonista de One Piece de imagen real es Jeff Ward como Buggy el payaso. Es muy enérgico, salvaje y divertido, y retrata al personaje a la perfección mientras le da su propio toque", reza otro post.

Now that the embargo has been lifted, i can finally tell you that the real mvp of the live action one piece is @jeffward1230 as Buggy the clown. He is SO energetic, wild and funny, portraying the character perfectly while putting his own spin. — Leigh Lahav 🐥 (@leighlahav) August 31, 2023

Por cierto, ¿podemos detenernos a apreciar el amor de los showrunners de #OnePieceNetflix y su atención al detalle? 1era aparición de Buggy, el payaso en Live Action y su 1era aparición en el manga. muero por ver en la noche el cap. 2#OnePieceLiveAction pic.twitter.com/SGPMpNnhuE — alex mondragon (@alxmondragon) September 1, 2023

Pf te amo buggy el payaso #ONEPIECE — Eye of the Tiger 💫 (@Fal_GarciaR) August 31, 2023

El cast de Buggy el payaso es una locura #OnePieceNetflix — Putaku Cinema (@putaku17) August 31, 2023

El capitulo de Buggy el payaso en #OnePieceLiveAction me parece el mejor de la primer temporada. Particularmente por este pequeño guiño hacia adelante pic.twitter.com/UGZm9urele — Ensatske (@ensatske) September 3, 2023

Pero Buggy el payaso es tan atractivo en el live action pic.twitter.com/TN6qV5iA4J — ♔ Magaly ♕ ⚘ (@magalyCassiano) September 3, 2023

En una entrevista con Collider, el director de la serie, Marc Jobst, ha revelado cómo fue el casting de Ward para el papel del payaso. "Cuando Jeff Ward hizo el casting para nosotros, llevaba maquillaje, se comió la pantalla y es como si te agarrara por el cuello, así que supimos que teníamos a nuestro Buggy", expuso.

"Si te pasas de oscuridad, no te conviertes en One Piece. Si lo haces demasiado divertido, excéntrico y tonto, pierdes la profundidad que tiene One Piece. Y cuanta más ligereza aportes, más oscuro podrás llegar a ser. Así que Nami y Zoro todavía están indecisos sobre Luffy, este personaje tonto que parece un poco simple en todos los sentidos y en realidad no están brindando una gran afluencia de alegría y ligereza. Pero como tenemos a Luffy para darnos la ligereza, eso le permite a Buggy volverse más oscuro", contó Jobst a Variety sobre el tono del personaje.