La asesina del hacha se desata en el escalofriante tráiler de Monstruo: La historia de Lizzie Borden - NETFLIX

MADRID, 12 Ago. (CulturaOcio) -

El 17 de septiembre llegará a Netflix Monstruo: La historia de Lizzie Borden. Para ir calentando motores hasta su estreno, la plataforma ha lanzado un escalofriante tráiler en el que Ella Beatty encarna a la maníaca asesina del hacha en esta cuarta entrega de la antología de Ryan Murphy e Ian Brennan.

Las imágenes arrancan como si fuera una obra de teatro y, una vez queda al descubierto el telón, muestran una pequeña caja de música. Seguidamente, aparece Borden con el rostro completamente salpicado de sangre.

Instantes después, el avance descubre a un hombre con un hacha a punto de despedazar a una mujer en una especie de mesa de madera y a Lizzie dándose un baño con la sangre de una de sus víctimas.

"Lizzie Borden empuñó un hacha y a su madre 40 veces le alcanzó", se oye decir a una voz en off de mujer mientras una escena descubre una pared llena de hachas.

LOS ASESINATOS QUE DIERON ORIGEN A LA LEYENDA DE LIZZIE BORDEN

Poco después, otra secuencia descubre a Lizzie en su cuarto, esgrimiendo salvajemente la hoja del hacha y descargando de forma maníaca su ira contra alguien. "Cuando vio tal carnicería atroz, a su padre 41 le asestó", se escucha decir a una voz en off mientras una fugaz sucesión de imágenes muestra destellos de lujuria, sangre y a Borden a punto de matar a su progenitor.

"Cuando la hija reprimida de una adinerada familia de Nueva Inglaterra y su rebelde criada se encuentran atrapadas en una casa marcada por la humillación y la crueldad, ambas se refugian en una fantasía de sexo, poder y venganza. Los brutales asesinatos sin resolver que se suceden después no solo conmocionan al mundo, sino que dan vida a un icono que se niega a vivir encerrado en una jaula y decide forjar su propia leyenda: escandalosa, monstruosa y absolutamente libre", reza la sinopsis.

Monstruo: La historia de Lizzie Borden cuenta con Brennan como showrunner y ejerce como productor ejecutivo junto a Murphy, Max Winkler, Eric Kovtun, Scott Robertson, Louise Shore, Nissa Diederich, Todd Kubrak, Carl Franklin y Tanase Popa. El propio Winkler, junto a Sarah Adina Smith, son los directores de la ficción.

Además de Beatty, quien es la primera protagonista femenina de la antología, la serie también cuenta en su elenco con Vicky Krieps como Bridget Sullivan, Rebecca Hall en el papel de Abby Borden y Charlie Hunnam como Andrew Borden. Billie Lourd, Joey Pollari, Sarah Paulson y Jessica Barden completan el elenco.