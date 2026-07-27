1107076.1.260.149.20260727101753 Lola Petticrew protagoniza Furious: "Nunca dejo que los juicios morales interfieran al interpretar un personaje" - DISNEY+

LOS ÁNGELES, 27 julio (CulturaOcio - Raquel Laguna)

Disney+ estrena este 27 de julio la serie Furious, nuevo drama original de Hulu creado por Elizabeth Meriwether y protagonizado por Emmy Rossum y Lola Petticrew. La ficción, que llegará a la plataforma con tres episodios en su lanzamiento y estrenará un nuevo capítulo cada semana, enfrenta a una agente del FBI con una enigmática asesina en serie en un intenso duelo psicológico.

Rossum da vida a Alice Black, una agente del FBI obsesionada con capturar a Catherine, la metódica y misteriosa asesina interpretada por Petticrew. A medida que ambas emprenden su particular camino hacia la justicia, sus vidas comienzan a entrelazarse hasta convertir su enfrentamiento en el auténtico eje de una historia donde perseguidora y perseguida terminan reflejándose la una en la otra.

Creada por Elizabeth Meriwether, quien también ejerce como productora ejecutiva, Furious cuenta además con Scoot McNairy, Quincy Tyler Bernstine y Jake Lacy en su reparto principal. Rossum participa asimismo como productora ejecutiva junto a Ronald Bass, Matt Olmstead y Sam Hoffman, mientras que Brian Kirk dirige los dos primeros episodios.

Uno de los personajes más complejos de Furious es Catherine, interpretada por Lola Petticrew, quien reconoce que el principal desafío fue afrontar un material "bastante oscuro" sin perder de vista la humanidad del personaje. "Lo realmente bonito es que también tiene momentos de ligereza. Aunque estos personajes sufren mucho, también se les permite tener instantes de humor y de luz", explica la actriz durante una entrevista concedida a CulturaOcio.

La joven subraya que historias como esta exigen un gran compromiso interpretativo. "Lo único que quieres es dar espacio al personaje y retratar al ser humano que interpretas con la mayor dignidad posible. Para mí, ese es siempre el desafío", señala.

Petticrew también defiende la necesidad de comprender a Catherine más allá de sus actos. "Con cualquier personaje que interpreto intento encontrar la empatía y no dejar que los juicios morales interfieran a la hora de interpretar a esa persona, el contexto de la situación y las decisiones que toma. En definitiva, creo que en eso consiste el trabajo de un actor", afirma.

Quien también pone el foco en la fuerza de su personaje es Quincy Tyler Bernstine, quien se mete en la piel de Nora, una mujer entregada a la lucha contra la trata de personas. "Admiro muchísimo su fortaleza y su carácter indomable", afirma la actriz, quien define a Nora como alguien "completamente entregada a su trabajo y a la búsqueda de justicia" para las víctimas. "No le importa lo que piensen los demás. Me parece un personaje lleno de sorpresas, de energía, es grandiosa y la adoro", asegura.

RELACIONES COMPLICADAS

Por su parte, Jake Lacy interpreta a Marshall, un hombre marcado por sus errores y por una profunda incapacidad para afrontar las consecuencias de sus actos. "Marshall ha hecho muchas cosas de las que no se siente orgulloso y que probablemente no encajan con la imagen que tiene de sí mismo. No creo que nunca llegue a aceptar del todo el daño que ha causado", explica el actor. "El reto era interpretar a un hombre con el corazón roto, pero que también es una persona abusiva y que no sabe cómo comportarse", añade.

También resulta esencial en la serie la relación entre Alice y Danny, personaje interpretado por Scoot McNairy, que define el vínculo entre ambos como "increíblemente complicado y complejo". "Se conocen desde hace tanto tiempo que son increíblemente cercanos, más que un matrimonio. Saben cosas el uno del otro que, probablemente, preferirían no saber", explica el intérprete.

McNairy adelanta además que la evolución de esa relación será uno de los grandes motores de la temporada. "Cuando comienza la serie, ambos están intentando entender qué significa realmente ese vínculo y definir qué son el uno para el otro. A lo largo de la temporada vemos cómo se desarrolla todo eso, mientras intentan averiguar en qué punto se encuentra su relación", concluye.