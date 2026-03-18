La temporada 4 de The White Lotus ficha a Max Greenfield, Kumail Nanjiani y Chloe Bennet - DISNEY+/HULU/FOX/PRIME VIDEO

MADRID, 18 Mar. (CulturaOcio) -

The White Lotus regresará a HBO Max con una temporada 4 que sigue engrosando su elenco de estrellas. Max Greenfield (New Girl), Kumail Nanjiani (Eternals) y Chloe Bennet (Agentes de SHIELD) se unirán a los nuevos episodios de la serie, que tiene previsto arrancar con su rodaje a finales de este año, en papeles recurrentes.

Según informa Variety, tanto Greenfield como Nanjiani y Bennet son los fichajes más recientes de la temporada 4 de The White Lotus, junto a Charlie Hall (Bel-Air) y Jarrad Paul (Chad), para interpretar roles recurrentes. Sin embargo, todavía no se conocen los detalles de los papeles que interpretarán, ni a qué personajes darán vida las recientes incorporaciones de Vincent Cassel (La Haine), Corentin Fila (Cuando tienes 17 años) y Nadia Tereszkiewicz (La gran juventud).

Después de que las temporadas anteriores tuvieran lugar en Hawái, Italia y Tailandia, esta cuarta entrega trasladará la acción a Francia y se rodará en un palacio del siglo XIX convertido en hotel de lujo, el Château de La Messardière, en Saint-Tropez, ubicado en la idílica Costa Azul.

Al igual que en las tres anteriores entregas, los nuevos episodios se ambientarán en un resort de lujo administrado por la ficticia corporación White Lotus. Teniendo en cuenta la trama de las tres entregas anteriores, es posible que esta temporada 4 también se centre o concluya con el asesinato de uno o varios huéspedes o del personal del complejo.

UN ELENCO DE ESTRELLAS

Además de los ya mencionados Greenfield, Nanjiani, Bennet, Hall, Paul o Cassel, la cuarta entrega de The White Lotus también contará con las incorporaciones de Helena Bonham Carter (El club de la lucha), Sandra Bernhard (Severance), Steve Coogan (Soy Alan Partridge), Caleb Jonte Edwards (Black Snow), Alexander Ludwig (Los juegos del hambre), Chris Messina (The Mindy Project), AJ Michalka (Los Goldberg) y la casi debutante Marissa Long.

Mike White continúa como creador, guionista, director y productor ejecutivo, junto a David Bernad y Mark Kamine. The White Lotus ha acumulado un palmarés excepcional a lo largo de sus tres temporadas, consolidándose como una de las series más premiadas de HBO. La ficción ha ganado 16 premios Emmy de un total de 66 nominaciones, además de tres Globos de Oro y otros reconocimientos.