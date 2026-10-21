Arranca el rodaje de Los huérfanos, la serie basada en el caso real de los tres hermanos abandonados en los años 80 - HBO MAX

MADRID, 21 Oct. (CulturaOcio) -

Ya ha arrancado el rodaje de Los Huérfanos, la nueva serie de HBO Max creada por Miguel Ibáñez (Frontera) y Patricia Font (Café para llevar). La ficción está basada en un mediático caso real: los niños de la Estación de Francia, los tres hermanos que fueron abadonados en una estación de tren en los años 80. La producción, que llegará a la plataforma en 2027, cuenta con un reparto en el que destacan nombres como Iria del Río (Los años nuevos), Enric Auquer (Ravalear), Mima Riera (Furia) o Carlos Cuevas (Merlí).

La cocreadora y guionista Patricia Font será, a su vez, la encargada de dirigir este drama que ya ha iniciado su rodaje en localizaciones Barcelona, Tenerife y París. Los Huérfanos pretende ser "una reflexión sobre la memoria, sobre la dificultad de distinguir cuánto hay de verdad y cuánto de construcción en aquello que creemos recordar, y sobre cómo esos recuerdos acaban condicionando quiénes somos en el presente", según ha adelantado la propia Font en un comunicado.

Entrelazando dos líneas temporales distintas, la "se adentra en el pasado de una familia y, en ese viaje, los recuerdos se confunden", apunta la realizadora nominada a un Goya y ganadora de un Gaudí por El maestro que prometió el mar.

UN MEDIÁTICO CASO REAL DE LOS 80

Iria del Río, Enric Auquer y Mima Riera son quienes darán vida, en el presente, a Silvia, Albert y Emma, tres hermanos que fueron abandonados en una estación de tren cuando eran muy pequeños, que crecieron en una familia adoptiva y que apenas conservan recuerdos fragmentados. En otra línea temporal, situada en la década de los ochenta, Carlos Cuevas y María Caballero (Alma), encarnarán a unos jóvenes padres que se ven obligados a tomar una dura decisión.

"Cuando Silvia decide indagar en el pasado familiar, las primeras respuestas ponen en duda todo lo que creían saber. ¿Quiénes eran aquellos padres capaces de convertir su infancia en una aventura y después dejarlos atrás? Tras los recuerdos de sus hijos emerge la historia de una pareja rodeada de secretos, cuyas decisiones marcaron para siempre el destino de toda la familia.

Un drama familiar con elementos de thriller sobre la hermandad, las huellas del abandono y la dificultad de reconciliar el amor con el daño recibido. Descubrir de dónde vienen transformará la manera en que Silvia, Emma y Albert entienden a sus padres, se miran entre ellos y deciden cómo quieren vivir", adelanta la sinopsis oficial de la serie cuyo reparto completan Montse Guallar (Cuéntame cómo pasó), Lluís Homar (Los abrazos rotos) y Anna Azcona (Saben aquel).