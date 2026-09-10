El final de Enfrentados: Marfil, explicado: ¿Cómo prepara el terreno para su secuela, Ébano? - PRIME VIDEO

MADRID, 10 Sep. (CulturaOcio) -

Enfrentados: Marfil, película protagonizada por Ester Expósito y Hugo Diego García, ya está disponible en Prime Video. La cinta está basada en la primera entrega de la saga literaria de Mercedes Ron, que cuenta con otro volumen más, Ébano, cuya adaptación cinematográfica ya está rodada. Y aunque por el momento no cuenta con fecha oficial de estreno, conviene repasar el final de Marfil y cómo deja la trama abierta de cara a su continuación.

((Atención: Esta noticia contiene spoilers))

En el tramo final de la película, se revela que Sebastián Moore (Hugo Diego García) es en realidad un agente del FBI encubierto que estaba investigando a Alejandro Cortés (Pablo Molinero). Y es que el padre de Marfil (Ester Expósito) estaba implicado en actividades criminales. Además, la protagonista también se entera de que Sebastián estuvo detrás de su secuestro, pero lo hizo para protegerla de las mafias que andaban detrás de su padre.

Cuando Alejandro le pide a su hija que se reúna a solas con él, Marfil accede a hacerlo, portando un micrófono escondido en su colgante, para ayudar a Sebastián y su compañero Ray (Joaquín Ferreira) a recabar información que pueda ayudarles en su investigación.

El que fuera su guardaespaldas le cubrirá las espaldas desde una distancia prudencial, pero listo para saltar a la acción si fuera necesario. Además, en caso de que algo se torciera, Marfil deberá pronunciar la palabra "ébano" para hacerles saber que está en peligro.

Pero quien se presenta en el lugar de encuentro no es su padre, sino su compañero Logan (Lluís Homar); primera señal de que algo no va bien. Marfil le acompaña hasta un parking, con el guardaespaldas siguiéndoles con dificultad por la atestada ciudad de Nueva York. Pero al llegar por fin al aparcamiento subterráneo, Sebastián se da cuenta de que el vigilante de la entrada ha sido asesinado, y las cámaras del parking, desconectadas.

Mientras tanto, Logan le dice a Marfil que su padre ha tenido que huir. "Los negocios de Alejandro no son tan legales como cabría esperar", le explica, inquiriéndole que, si no se dan prisa, puede que no le vuelva a ver, pues ella también está en peligro.

LA VERDADERA IDENTIDAD DE IVÁN, EL CHICO DEL HIPÓDROMO

"Él es quien nos va a ayudar", dice Logan al tiempo que abre la puerta de un coche. Allí dentro les espera, para sorpresa del personaje de Expósito, el chico a quien conoció en el hipódromo, Iván.

Ella no lo sabe aún, pero se trata del hijo de Marcus Kozel, el mafioso que estuvo directamente implicado en la muerte de la madre de Marfil. Y aunque Alejandro logró acabar con Marcus haciendo que explotara el avión en el que viajaba, lo que no sabía es que su hijo, Iván, buscaba venganza.

Antes de ser acorralado por varios hombres armados, Sebastián descubre el cadáver de Alejandro en el maletero de un coche, lo que confirma que Logan ha traicionado a su compañero para unirse al bando contrario y mentido a Marfil para arrastrarla consigo.

Mientras tanto, en el coche, Iván le arrebata el colgante a Marfil y, consciente de que porta un micrófono, le da la oportunidad de mandar un último mensaje antes de deshacerse de él. Ella dice la palabra "ébano", aunque ya es demasiado tarde.

La escena final muestra el coche alejándose, con el colgante tirado en medio de la carretera, al tiempo que aparece en pantalla la frase: "La historia continúa en Enfrentados: Ébano".