Primeras imágenes de El acercamiento de la mujer cactus y el hombre globo, con Macarena García y Carlos Cuevas

Primeras imágenes de El acercamiento de la mujer cactus y el hombre globo, que arranca su rodaje - NETFLIX

MADRID, 12 May. (EUROPA PRESS) -

Ya ha comenzado el rodaje de El acercamiento de la mujer cactus y el hombre globo, película protagonizada por Macarena García (Blancanieves, La Llamada) y Carlos Cuevas (Smiley, Merlí). Netflix ha publicado las primeras imágenes de la adaptación cinematográfica de la primera novela de David Martínez Álvarez, conocido artísticamente como Rayden, que relata el romance entre Sáhara y Ciro.

El adelanto de la cinta dirigida por Kike Maíllo (Disco, Ibiza, Locomía, Dos tumbas) muestra el que parecer ser uno de los primeros encuentros entre Sáhara, la florista encarnada por García, y Ciro, un repartidor en bicicleta interpretado por Cuevas.

Las imágenes anticipan cómo Ciro entra en la floristería para recoger un encargo que Sáhara está preparando y, en ese instante, ambos protagonizan un cruce de miradas que deja al repartidor completamente prendado.

"Sáhara (Macarena García) es una florista brillante e irónica que ha convertido el cinismo en su defensa contra un amor que cree tan efímero como un ramo de flores. Ciro (Carlos Cuevas), repartidor en bicicleta, vive en movimiento convencido de que querer a alguien es salir herido. Un encuentro explosivo en las calles de Madrid los hace chocar, y la ciudad parece empeñada en volver a cruzar sus caminos.

Entre entregas a toda velocidad, malentendidos y una identidad prestada que Ciro adopta casi por accidente, ambos descubren que incluso quienes han aprendido a vivir a la defensiva pueden encontrarse, de repente, ante la posibilidad de dejar de huir", adelanta la sinopsis del filme que cuenta con un guion firmado por Enric Navarro.

Además de García y Cuevas, completan el reparto de El acercamiento de la mujer cactus y el hombre globo Eva Llorach (Quién te cantará, El cuerpo en llamas), Santiago Korovsky (División Palermo, Mi obra maestra) o Silma López (Valeria, Yo no soy esa), entre otros.