Tráiler y fecha de estreno de Abandonados, la docuserie sobre el hallazgo de tres niños en una estación de tren

Tráiler de Abandonados, docuserie sobre el caso de tres niños abandonados en una estación de tren, llega a Disney+ - DISNEY+

MADRID, 8 May. (CulturaOcio) -

Abandonados, la nueva serie documental del periodista Carles Porta, llega a Disney+ el 29 de mayo. El tráiler oficial de la producción muestra cómo tres hermanos -Elvira, Ramón y Ricard Moral- reconstruyen su historia tras haber sido abandonados de niños en una estación de tren para emprender, cuatro décadas después, la búsqueda de sus orígenes.

"El 22 de abril de 1984, mis hermanos y yo fuimos abandonados en una estación de Francia por un hombre llamado Denis. Han pasado 40 años. Ahora quiero saber quiénes son nuestros padres y por qué nos abandonaron". Así arranca el sobrecogedor avance de la docuserie, que antes de su llegada a la plataforma, se estrena este sábado 9 de mayo dentro de la programación del Festival Internacional de Cine Documental Docs Barcelona.

Quien habla es Elvira Moral, una de los tres niños protagonistas, a la que el adelanto muestra junto a Ramón y Ricard mientras reconstruyen su historia. A continuación, las imágenes se adentran en la investigación que emprenden, marcada por la ausencia total de registros y documentación sobre su niñez: "No hay rastro de nuestras vidas. No tenemos partidas de nacimiento, ni apellidos. No hay nada", relata la hermana.

"Antes del abandono recuerdo violencia, gritos, coches de lujo y tener una pistola real", confiesa uno de ellos, apuntando a un pasado lleno de sombras. El tráiler, que intercala estas declaraciones con imágenes de dinero, delincuencia y los indicios que van encontrando sobre la identidad de los padres, culmina con una pregunta que resume el espíritu de la serie: "¿Y qué pasaría si los encontráramos? Esa es mi pregunta".

A lo largo de sus cuatro episodios, mediante archivos inéditos y entrevistas, Abandonados acompaña su búsqueda mediante una investigación compleja en la que, además del testimonio de los Moral, han intervenido personas que decidieron investigar por su cuenta. Entre ellos, hay perfiles de periodistas como Carles Porta, investigadores y ciudadanos que dedicaron años a rastrear documentación, seguir pistas olvidadas y tratar de recomponer la historia de los tres menores.

"El 22 de abril de 1984, tres niños de dos, cuatro y seis años aparecieron abandonados en una estación de tren. No sabían explicar quiénes eran, quiénes eran sus padres, ni por qué estaban allí. Nadie los reclamó jamás. Fueron adoptados por dos pedagogos barceloneses, quienes los criaron con cariño y les dieron estabilidad. Pero cuatro décadas después, aquellos niños convertidos en adultos quieren saber quiénes son sus padres y por qué fueron abandonados", reza la sinopsis de la serie escrita por Anna Punsí y dirigida por Carlos Alonso Ojea.