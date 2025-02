Arranca, al fin, el rodaje de la temporada 3 de Euphoria

MADRID, 7 Feb. (CulturaOcio) -

Euphoria ya ha comenzado el rodaje de su tercera temporada. Tras varios retrasos y numerosos contratiempos, la ficción creada por Sam Levinson ya está preparando sus nuevos episodios.

Según varios medios, la producción comenzó el pasado 30 de enero en Los Ángeles con el reparto principal. HBO confirmó el año pasado que Zendaya, Jacob Elordi, Sydney Sweeney, Hunter Schafer y Colman Domingo regresarían a la serie.

Se espera que la temporada 3 se estrene en 2026 y que el rodaje se extienda hasta octubre. Varias cuentas de fans en redes sociales aseguraron haber visto a Zendaya en el set de Euphoria la semana pasada. Su pareja y coprotagonista en la saga Spider-Man, Tom Holland, también fue visto en el rodaje.

Tom Holland walking Zendaya’s dog on the set of ‘EUPHORIA’ Season 3 yesterday. #Euphoria #EuphoriaHBO #EuphoriaSeason3 pic.twitter.com/d87tTDc4Ci