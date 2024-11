Zendaya, sobre la polémica temporada 3 de Euphoria: "Mi deber es cuidar de Rue"

MADRID, 15 Nov. (CulturaOcio) -

Tras meses de incertidumbre, la temporada 3 de Euphoria finalmente se hará realidad y su rodaje comenzará en enero de 2025. Zendaya volverá a dar vida a Rue y la actriz ya ha compartido su reacción al regreso de la serie tras meses de rumores que, entre otras cosas, destaparon sus discrepacias con el creador de la serie, Sam Levinson, sobre la evolución del personaje y su trama.

En una entrevista con Vanity Fair, Zendaya admitió que no había "leído nada todavía" del guion, aunque confía en que sea de su agrado. "Pero estoy emocionada de ver en qué han estado trabajando todos y cómo será el futuro para Euphoria. Realmente no tengo muchas respuestas, excepto que ahora mismo comenzará a filmarse en enero", señaló.

"Lo más importante es hacer justicia para las personas que aman y se preocupan por Rue, y asegurarme de que se la cuide como personaje. Creo que ese es mi deber número uno", añadió.

Tal como adelantó la, actriz en el podcast The Awardist, la temporada 3 incluirá un salto temporal, dejando atrás el instituto y presentando una historia completamente nueva para sus protagonistas. Lo que le espera a Rue es un misterio, pero se sabe que HBO vetó algunas tramas, como que la protagonista trabajara de detective privado o se convirtiera en vientre de alquiler. Giros demasiado arriesgados que, según los rumores, tampoco contaban con el visto bueno de la actriz de Rivales o Spider-Man.

"En realidad, no sé mucho sobre lo que está pasando. No sé exactamente cómo será la temporada, pero sí sé que habrá un salto temporal. Será fascinante ver y comprender a estos personajes fuera del contexto del instituto y cómo todas las cosas que vimos cuando eran niños y estaban en el instituto afectan en la edad adulta y en quiénes se convierten en un mundo mucho más grande. A mí también me interesará ver qué pasa", declaró en The Awardist.

Casey Bloys, presidente y CEO de HBO y Max Content, confirmó que la tercera temporada contará con su elenco principal. "Todos los actores están en la serie", aclaró, además de adelantar que la entrega contará con ocho episodios.

Los constantes cambios en la trama de la temporada 3 y sus consiguientes retrasos pusieron en duda la participación de algunos de los actores, que tienen otros proyectos en marcha. Zendaya ha fichado por la nueva película de Christopher Nolan, que se cree que comenzará a rodarse a principios de 2025, y también podría retomar su papel en Spider-Man 4, que también se filmará en 2025.