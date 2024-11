La temporada 3 de Euphoria pierde a otra de sus estrellas

MADRID, 21 Nov. (CulturaOcio) -

La temporada 3 de Euphoria comenzará su rodaje en enero de 2025. Además de la baja de Barbie Ferreira, ahora se ha confirmado que otra de las actrices no volverá en los nuevos episodios.

Storm Reid encarnó a Gia, hermana del personaje de Zendaya, en las dos primeras temporadas, pero no regresará en la tercera. "Estoy muy emocionada por la temporada 3. Desafortunadamente, Gia no regresará para la tercera temporada, pero estoy en deuda con el elenco y el equipo de esa serie, con HBO. Euphoria es muy especial y estoy orgullosa de que sea parte de mi legado y de haber sido parte de ese fenómeno cultural. Estaré eternamente agradecida, eternamente en deuda y estoy ansiosa por ver lo que la temporada 3 tiene reservado", declaró a Rotten Tomatoes.

Storm Reid shares she will not be returning for #Euphoria Season 3 at the #GovernorsAwards red carpet. pic.twitter.com/Lv2EckSwKg — Rotten Tomatoes (@RottenTomatoes) November 20, 2024

Aunque HBO aún no ha confirmado el elenco completo para la próxima temporada, la cadena reveló en julio que los actores principales, que incluyen, en parte, a Zendaya, Sydney Sweeney, Hunter Schafer, Jacob Elordi, Maude Apatow y Alexa Demie, estarán de vuelta. Además, en un episodio de julio de 2024 de Watch What Happens Live!, Colman Domingo confirmó que volvería a dar vida a Ali.

La temporada 3 promete grandes cambios para la serie dirigida por Sam Levinson. Zendaya reveló recientemente que habrá un salto temporal, por lo que los personajes ya no estarán en el instituto.

Además de Reid y Ferreira, la tercera temporada tampoco contará con Angus Cloud. El actor, que interpretó a Fezco, murió a los 25 años en julio de 2023.

Reid ganó en 2023 el premio Emmy a mejor actriz invitada en una serie dramática por su papel de Riley en The Last of Us. La intérprete también ha participado en producciones como Así nos ven, Un pliegue en el tiempo, El hombre invisible o La monja II.