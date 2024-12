Apple TV+ confirma el final de Silo

MADRID, 17 Dic. (CulturaOcio) -

Antes de que finalice la emisión la temporada 2 de Silo, Apple TV+ ha renovado la serie por dos temporadas más. Basada en la trilogía de novelas distópicas de Hugh Howey, la serie protagonizada por Rebecca Ferguson pondrá punto y final a la historia las últimas diez mil personas de la Tierra con la temporada 3 y 4.

La primera temporada de Silo se estrenó en mayo de 2023 y el pasado 15 noviembre llegó a la plataforma la segunda tanda de episodios, cuya emisión terminará el 17 de enero de 2025. Teniendo en cuenta esto, es de esperar que las dos últimas temporadas llegarán 2025 y 2026 respectivamente, aunque todavía no hay fechas de estreno confirmadas.

