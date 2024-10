Tráiler de la temporada 2 de Silo: Rebecca Ferguson sale de la caverna

MADRID, 14 Oct. (CulturaOcio) -

La temporada 2 de Silo, la aclamada serie de ciencia ficción protagonizada por Rebecca Ferguson, llegará a Apple TV+ el próximo 15 de noviembre con el estreno del primero de sus diez episodios. Ahora, se ha revelado el intrigante tráiler oficial de la segunda entrega de la ficción creada por Graham Yost, que ofrece un primer vistazo a los misterios que Juliette Nichols desentrañará tratando de exponer a los ciudadanos de la estructura.

El adelanto, de aproximadamente dos minutos de duración, arranca con Nichols caminando por los áridos parajes de la superficie terrestre. "¿Y si todo lo que piensas que es verdad fuera una gran mentira?", resuena la voz del asesinado George Wilkins en la mente de la ingeniera, sembrando la duda sobre la sinceridad de los líderes del silo.

Bajo tierra, los últimos habitantes del planeta se congregan para escuchar el discurso de su líder, Bernard Holland (Tim Robbins), que da por muerta a la protagonista. No obstante, Nichols seguirá explorando los secretos que el sistema ha ocultado a los ciudadanos de la estructura subterránea y pondrá en jaque a aquellos que perpetúan las mentiras que mantienen la distopía. "No me asusta la rebelión. Lo que ella ha visto, eso es lo que me asusta", confiesa el despótico personaje de Tim Robbins.

"'Silo' es la historia de las últimas diez mil personas de la Tierra. Su hogar a más de un kilómetro de profundidad los protege del mundo tóxico y mortal del exterior. Sin embargo, nadie sabe cuándo ni por qué se construyó el silo, y quienes intentan averiguarlo se enfrentan a consecuencias fatales.

Ferguson interpreta a Juliette, una ingeniera que busca respuestas sobre el asesinato de un ser querido y se topa con un misterio que es mucho más profundo de lo que podría haber imaginado, lo que la lleva a descubrir que si las mentiras no te matan, la verdad lo hará", reza la sinopsis oficial de la serie.

Todos los viernes hasta el 17 de enero de 2025, los fans de la ficción protagonizada por Ferguson podrán disfrutar de un nuevo episodio en la plataforma.

Además de Ferguson y Robbins, la segunda temporada de "Silo" está protagonizada por Steve Zahn, que se incorpora a la serie en estos nuevos capítulos, junto con los ya habituales Common, Harriet Walter, Chinaza Uche, Avi Nash, Alexandria Riley, Shane McRae, Remmie Milner, Clare Perkins, Billy Postlethwaite, Rick Gomez, Caitlin Zoz, Tanya Moodie e Iain Glen.

La serie, producida por Apple Studios, cuenta con la producción ejecutiva de Yost, Michael Dinner, Nina Jack, Joanna Thapa, Ferguson, Morten Tyldum, Howey, Fred Golan, Rémi Aubuchon y AMC Studios.