MADRID, 11 Jun. (CulturaOcio) -

Del 10 al 14 de junio se está celebrando en California la Apple Worldwide Developers Conference, un evento en el que la compañía ha presentado algunas de sus novedades. Durante la conferencia, Apple TV+ ha lanzado un teaser con imágenes de algunos de sus próximos estrenos, incluyendo imágenes de las temporadas 2 de Severance y Silo.

El vídeo comienza con imágenes de Severance del regreso de Mark Scout (Adam Scott) a Lumen Industries, donde le recibe Seth Milchick (Tramell Tillman). "Bienvenido", dice. Otra secuencia muestra a Mark en Lumon, huyendo por los pasillos de la empresa.

El teaser también incluye un primer vistazo a la segunda temporada de Silo. Las imágenes se centran en Bernard Holland (Tim Robbins), así como en Juliette (Rebecca Ferguson), que aparece luciendo su traje protector en el mundo de la superficie. Ni Silo ni Severance han fijado todavía sus fechas de lanzamientos para sus nuevos episodios.

Además de Severance y Silo, el teaser también incluye imágenes de la temporada 4 de Slow Horses, la temporada 2 de Pachinko (estreno el 23 de agosto) y la temporada 2 de Terapia sin filtro, así como las películas Fly Me to the Moon, con Scarlett Johansson y Channing Tatum, que se estrenará el 12 de julio; Los instigadores, protagonizada por Matt Damon y Casey Affleck (9 de agosto); y Wolfs, que reúne a George Clooney y Brad Pitt (20 de septiembre).

En cuanto a las novedades, el clip ha presentado la miniserie La dama del lago, que se estrenará el 19 de julio y cuenta con Natalie Portman como protagonista. Otro de los estrenos de la plataforma será Presunto inocente (12 de junio), protagonizada por Jake Gyllenhaal. Asimismo, también hay imágenes de la serie Mono malo (14 de agosto), encabezada por Vince Vaughn.