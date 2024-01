David Fincher explica por qué Netflix cancelo Mindhunter: "Era un riesgo"

MADRID, 25 Ene. (CulturaOcio) -

Tras dos temporadas estrenadas en Netflix, Mindhunter fue cancelada por la plataforma. Creada por Joe Penhall y con el cineasta David Fincher como productor ejecutivo, la serie logró una gran base de fans que se lamentaron cuando se anunció que la tercera temporada nunca se haría realidad.

Ahora, el propio Fincher ha explicado los motivos que conllevaron el precipitado final. "Quizás House of Cards no fuera un gran riesgo, pero Mindhunter sí lo era. ¿Un procedimental sobre ciencias del comportamiento que no era ni Expediente X, ni CSI, ni Mentes Criminales, pero que funcionaba como el retrato de un tipo que pierde la virginidad en un mundo de sádicos psicosexuales? No pudimos completar el camino, pero fue una apuesta", menciona en una entrevista concedida a Première Magazine.

"También era una serie cara. Muy cara. Llegamos tan lejos como pudimos hasta que alguien finalmente nos dijo: 'No tiene sentido producir esta serie así, a menos que podáis reducir el presupuesto o hacerla más pop para que más gente la vea'", desvela Fincher.

Por tanto, la cancelación de Mindhunter, en esencia, se debió a la reticencia de Netflix de inyectar una gran cantidad de dinero en una serie que consideraban demasiado de nicho. A pesar de darles la opción de modificar el tono y el desarrollo de la tercera tanda de episodios, Fincher y el resto del equipo optaron por mantenerse fieles a su esencia, aunque eso supusiera no poder llevarla a cabo.

"No queríamos cambiar nuestro enfoque, así que, respetuosamente, nos dijeron que iban a ponerle fin. Eso es todo. Siempre me muevo un poco de lo que se espera de mí. De lo contrario, no me interesa. En una proyección de prueba de Seven, en el segundo de silencio justo antes de que se volvieran a encender las luces, mientras todos jadeaban, descubrí al productor maldiciéndome: '¡Este tipo ha cogido un gran thriller y lo ha convertido en una película extranjera!'", rememora.

Con dicha anécdota sobre uno de sus filmes más aclamados, Fincher demuestra que le gusta marcar una pequeña diferencia respecto a las expectativas. Ante la imposibilidad de hacerlo con la temporada 3 de Mindhunter, decidió no seguir adelante y centrarse en otros proyectos. En cualquier caso, ha continuado colaborando con Netflix en películas como Mank y El asesino y series como Love, Death + Robots.