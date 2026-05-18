Primeras imágenes de Caldas: el último barco, serie de Disney+ con Javier Gutiérrez y Hovik Keuchkerian

Primeras imágenes de Caldas: el último barco, serie basada en el bestseller de Domingo Villar - DISNEY+

MADRID, 18 May. (CulturaOcio) -

Ya están aquí las primeras imágenes de Caldas: el último barco, thriller protagonizado por Javier Gutiérrez (La isla mínima) y Hovik Keuchkerian (La casa de papel). Disney+ ha revelado un primer vistazo de la serie basada en el bestseller de Domingo Villar El último barco que sigue los pasos del inspector Leo Caldas y su nuevo ayudante Estévez en la investigación de una joven desaparecida en Vigo.

En una de las instantáneas que han salido a la luz aparece Gutiérrez interpretando a Caldas acompañado de Keuchkerian, quien da vida a Estévez. En otra de las fotografías es el personaje encarnado por María Pujalte (Merlí: Sapere Aude) quien mantiene una conversación con el inspector.

El caso más salvaje de estos inspectores acaba de cruzarse en su camino: la desaparición de la hija de un prestigioso cirujano. #CaldasElÚltimoBarco, basada en el best-seller de Domingo Villar y protagonizada por Javier Gutiérrez y Hovik Keuchkerian, próximamente en #DisneyPlus pic.twitter.com/dBAagcxp8n — Disney+ España (@DisneyPlusES) May 18, 2026

Caldas: el último barco está adaptada por Eligio R. Montero, nominado al Goya a mejor guion adaptado por Buñuel en el laberinto de las tortugas en el año 2020. Además, Villar participó activamente en la creación inicial de la serie compuesta de seis episodios antes de su inesperado fallecimiento.

SOBRE CALDAS: EL ÚLTIMO BARCO

"La ficción sigue al inspector Leo Caldas y su nuevo ayudante Estévez en la investigación de la desaparición de Mónica Andrade, hija de un prestigioso cirujano de Vigo. Lo que en un principio parece un caso rutinario, pronto se convierte en una compleja red de secretos, presiones familiares, injerencias políticas y mediáticas, y conflictos personales que obligarán al propio Caldas a enfrentarse a su pasado. La serie construye así un relato fiel al espíritu de la obra de Domingo Villar, con una fuerte carga emocional y social", adelanta la sinopsis oficial de la serie dirigida por Jorge Saavedra (Camino a Arcadia, Zorro).

Junto a Gutiérrez, Keuchkerian y Pujalte, completan el reparto Antonio Mourelos (El desconocido), Alejandra Onieva (Anatomía de un instante) y Miryam Gallego (Águila roja), entre otros.