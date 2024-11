AMC celebra una década de 'seriones' en España con un maratón de Breaking Bad, The Walking Dead o Mad Men

MADRID, 15 Nov. (CulturaOcio) -

Para celebrar sus 10 años en España, el canal de televisión AMC prepara un maratón de sus series más emblemáticas que emitirá el próximo martes 19 de noviembre. Los episodios piloto de aclamadas ficciones como Breaking Bad, Mad Men, Better Call Saul o The Walking Dead y sus spin-off, formarán parte de esta programación especial.

Un maratón para conmemorar una década en la que el canal ha llevado a los hogares españoles algunas de las ficciones más populares y reputadas del siglo XXI. El especial dará comienzo a las 11:50 horas, cuando AMC emita el primer episodio de las series Entrevista con el vampiro y Las brujas de Mayfair, adaptaciones de las novelas góticas de Anne Rice.

A continuación, será el turno del primer episodio de dos de los spin-off de la saga de zombies más prolífica del panorama televisivo, The Walking Dead: Daryl Dixon, que recientemente estrenó el último capítulo de su segunda temporada, y The Walking Dead: The Ones Who Live.

A partir de las 16:00 horas, los espectadores podrán disfrutar del piloto que dio comienzo en 2007 a Mad Men, que llevó a la televisión el mundo de la publicidad de los años 60 de la mano de Jon Hamm interpretando a Don Draper. Tras este capítulo, le seguirá el inicio de Halt and Catch Fire, una serie que ofrece una mirada a los primeros pasos de la informática doméstica en la década de 1980.

La tarde continuará con el episodio que presentó al mundo a Walter White antes de que comenzase a emplear sus conocimientos sobre química para adentrarse en el mundo del narcotráfico en Breaking Bad. El arranque de su spin-off, Better Call Saul, vendrá después para narrar el transcurso como abogado del mítico Saul Goodman.

Asimismo, El infiltrado, adaptación de la novela de John le Carré, también tendrá protagonismo en el especial. La producción sigue la historia de un gerente de hotel cuya vida cambia por completo al infiltrarse en una red de tráfico de armas. A continuación, volverá al canal Into the Badlands, una serie dramática con personalidad propia sobre artes marciales en un mundo postapocalíptico.

El maratón proseguirá con el piloto de The Terror, una impactante ficción ambientada en 1847 y basada en hechos reales, que muestra la expedición ártica de un grupo de marineros y su lucha por sobrevivir en mitad del océano.

Y para despedir por todo lo alto esta programación especial, a partir de las 22:10 horas AMC emitirá la primera temporada de The Walking Dead al completo, con la que dio comienzo una de las franquicias televisivas más celebradas del siglo XXI.