El nuevo Dumbledore de Harry Potter revela quién fue su inspiración

Archivo - Las teorías de los fans pueden ser auténticas locuras. Sin embargo, las más coherentes, ofrecen otro tipo de visión que, en algunos casos, logran realmente impresionar. Una de las últimas de Harry Potter es que el vetusto profesor Dumbledore - WARNER - Archivo

MADRID, 10 Nov. (CulturaOcio) -

Aparte de la serie de Harry Potter que prepara HBO Max, la saga escrita por J.K. Rowling ha tenido una nueva adaptación recientemente en la forma de una producción para Audible. El reparto de voces incluye a actores de renombre como Hugh Laurie, que interpreta al afable director de Hogwarts, Albus Dumbledore y que ha revelado quién ha sido su mayor inspiración a la hora de abordar el papel.

A lo largo de los años, han sido varios los actores que se han puesto en la piel de Dumbledore, con Richard Harris y Michael Gambon dándole vida en la saga cinematográfica y Jude Law encarnando a una versión más joven en las películas de Animales fantásticos y dónde encontrarlos. No obstante, según recoge Variety, quien más influyó a Laurie a la hora de abordar el rol, fue el "amigo de toda la vida, colega y, casualmente, padrino de sus tres hijos, Stephen Fry", narrador de los antiguos audiolibros.

"Era muy consciente del linaje, empezando, obviamente, por Richard Harris, luego Michael Gambon, Jude Law, Jim Dale y Stephen Fry. Es toda una dinastía a la que unirse. Era la humildad. Este personaje sabio y gentil había sido interpretado por personas tan eminentes. Era increíblemente halagador que me invitaran a seguir sus pasos. Lo primero que pensé fue: 'No la fastidies. No defraudes a estas personas'", expuso el actor de House en una entrevista concedida al medio estadounidense.

"No quería ser diferente por el simple hecho de serlo. Supongo que todos ellos me influyeron de alguna manera, especialmente Stephen, porque su voz seguía resonando en mis oídos años después", señaló Laurie. "Me sorprendía a mí mismo imitando a Stephen, porque pensaba que algunas de sus inflexiones eran tan perfectas que tenía que evitarlo. Sería extraño que yo lo imitara", recordó.

Exponiendo que Fry fue "probablemente la mayor influencia", Laurie aseguró que todos sus predecesores en el papel habían tenido también su influencia. "Todos aportaron una gran amabilidad y sabiduría al papel. Eso tenía que permanecer. No iba a convertir a Dumbledore en un punk. No creo que eso satisficiera a nadie", argumentó.

Junto a Laurie, forman parte del reparto de voces de los nuevos audiolibros Riz Ahmed como el profesor Severus Snape, Kit Harington como Gilderoy Lockhart, Keira Knightley como Dolores Umbridge, James McAvoy como Ojoloco Moody, Michelle Gomez como Minerva McGonagall y Frankie Treadaway, Max Lester y Arabella Stanton como Harry, Ron y Hermione, respectivamente (Stanton también dará vida a Hermione en la ficción de HBO Max).

Por otro lado, hace un mes, fotografías filtradas del rodaje de la serie de Harry Potter para la plataforma de streaming ofrecían un primer vistazo de su propio Dumbledore, encarnado por John Lithgow. Las imágenes mostraban una caracterización que parece aproximarse bastante a la descripción del personaje en los libros.