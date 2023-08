Así le ha cambiado Ahsoka la vida a Rosario Dawson: "Me ha hecho involucrarme aún más con el activismo"

Así le ha cambiado Ahsoka la vida a Rosario Dawson: "Me ha hecho involucrarme aún más con el activismo" - LUCASFILM

MADRID, 21 Ago. (CulturaOcio) -

Ahsoka es la nueva serie de la franquicia Star Wars en llegar a Disney+. El querido personaje de animación dio el salto a la imagen real en The Mandalorian con el rostro de la actriz Rosario Dawson, que ahora protagonizará su propio proyecto que se estrena este miércoles 23 de agosto en la plataforma. Un trabajo que ha sido muy significativo a nivel personal para la intérprete.

"Me ha hecho involucrarme aún más con el activismo y las organizaciones con las que trabajo", aseguró Dawson durante el panel de presentación de la serie en la Star Wars Celebration 2023 de Londres en el que comentó que interpretar a Ahsoka le ha cambiado la vida. Algo que explicó en una entrevista concedida a CulturaOcio.com. "Ya meditaba antes de vez en cuando y cosas así, pero ahora medito todos los días y pienso en muchas cosas diferentes", comienza la actriz.

"Me había inspirado en este personaje antes, pero en realidad al interpretarlo entendí que no es algo que puedas simplemente dejarlo", añade Dawson, que también recuerda la gran masa de seguidores de Star Wars ansiosos por ver a Ahsoka en acción. "Nunca sabes con quién te puedes encontrar en la calle, este personaje significa mucho para tanta gente. Me siento muy agradecida de tener una conexión tan fuerte con ella", incide.

La neoyorquina de ascendencia latina es conocida en Hollywood por su defensa activa de numerosas causas sociales. Y, tal y como explica, la llegada de Ahsoka a su vida solo lo ha intensificado, puesto que el personaje siempre ha abogado por dar su vida por causas justas. "Ya sabes, un gran poder conlleva una gran responsabilidad y ella lo asume muy bien. Eso es algo que realmente me tomo muy a pecho", sentencia.

Junto a Dawson, Ahsoka estará protagonizada por Mary Elizabeth Winstead como Hera Syndulla y por Natasha Liu Bordizzo como Sabine Wren. Ambas heroínas ya aparecieron en Star Wars: Rebels y debutarán en carne y hueso con la serie. "Con esta continuación de Rebels puedes ver que estos personajes femeninos han estado ahí durante mucho tiempo, han sido muy fieras y capaces", celebra Dawson.

"Hay una base ahí que era muy hermosa para trabajar. Así que creo que por eso ni siquiera nos dimos cuenta al principio, cuando estábamos rodando. Pero luego me paré a pensar y dije: 'Espera, esto es el liderazgo de mujeres dinámicas y poderosas'. Me encanta, nos impactó a todos. Y creo que es lo que lo hace tan especial, porque siempre ha estado ahí", concluye la actriz.

Ambientada después de la caída del Imperio, Star Wars: Ahsoka narra la historia de Ahsoka Tano, una antigua Jedi que investiga una amenaza emergente que se cierne sobre una galaxia vulnerable. La serie está escrita por Dave Filoni, que ejerce de productor ejecutivo junto a Jon Favreau, Kathleen Kennedy, Colin Wilson y Carrie Beck. Karen Gilchrist es coproductora ejecutiva.

Ray Stevenson como Baylan Skoll, Ivanna Sakhno como Shin Hati, Diana Lee Inosanto como Morgan Elsbeth, David Tennant como Huyang, Lars Mikkelsen como el Gran Almirante Thrawn y Eman Esfandi como Ezra Bridger completan el reparto de la nueva serie de Star Wars.