Ahsoka: Qué es el Ojo de Sion, cómo funciona y su conexión con un temible villano de Star Wars: KOTOR

MADRID, 4 Sep. (CulturaOcio) -

Dave Filoni ha presentado en Ahsoka algunos conceptos que modifican mucho de lo que se sabía sobre Star Wars hasta ahora. La serie, más continuación de Star Wars: Rebels que spin-off de The Mandalorian, ha presentado una ambiciosa trama con la que expandir la franquicia por territorios nunca antes explorados.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Concretamente, Filoni ha presentado al público nada menos que una segunda galaxia, alterando para siempre aquella frase de George Lucas que enunciaba que solo existía una "galaxia muy, muy lejana". Para viajar hasta el nuevo enclave, en Ahsoka se ha mostrado el misterioso Ojo de Sion.

Este gigantesco artefacto, que aparece en el tercer capítulo de la serie, es un enorme anillo hiperespacial obra de la malvada Morgan Elsbeth. Se trata de una estación de dimensiones descomunales que sigue el mismo esquema de los pequeños anillos que, en las precuelas de Star Wars, los Jedi utilizaban para dar saltos al hiperespacio en sus naves.

Pero, a diferencia de aquellos, el Ojo de Sion parece que podrá dar potencia a naves de gran tamaño como los temibles destructores imperiales. Para ello, la estación se alimenta de varios motores muy potentes, como el que le roban a la Nueva República. Y es que el objetivo es viajar hasta la recién descubierta galaxia siguiendo la ruta a Peridea. Este camino es una ruta migratoria de purrgils, ballenas espaciales capaces de viajar a la velocidad de la luz.

AL RESCATE DEL GRAN ALMIRANTE THRAWN

En la nueva galaxia se encuentra el Gran Almirante Thrawn, villano imperial al que Elsbeth rinde pleitesía. El objetivo es rescatarle del exilio en el que acabó tras ser derrotado por Ezra Bridger al final de Star Wars: Rebels. Tanto el Jedi como el almirante fueron arrastrados por una manada de purrgils hasta la segunda galaxia.

En la historia conocida de Star Wars, nadie ha saltado nunca más allá de los límites de la galaxia original. El Ojo de Sion es, por tanto, una estación espacial única. Una vez que su construcción esté completa, Elsbeth y el resto de antagonistas de Ahsoka podrán ir en busca de Thrawn con la esperanza de instaurar un nuevo reinado de terror.

DARTH SION

Además, hay señalar que el nombre del propulsor responde a un personaje del universo expandido de Star Wars, también denominado Legends. En el segundo videojuego de Knights of the Old Republic (Caballeros de la Antigua República o KOTOR en sus siglas en inglés), del año 2004, uno de los villanos era un Sith llamado Darth Sion. Se trata de un ser tenebroso que murió pero, alimentado por su profundo odio que nacía del Lado Oscuro, fue capaz de resucitar.

Al hacerlo, se convirtió en un despiadado asesino. Sin embargo, su cuerpo destrozado mostraba claros signos de putrefacción, como si fuese un zombie. Y uno de sus ojos era particularmente característico por su llamativo color blanco. En varias ocasiones, Filoni ha confirmado que le gusta homenajear a los personajes e historias de Legends aunque no sean canon. Y todo hace indicar que el Ojo de Sion se corresponde con el villano de aquel videojuego.

Lo más probable es que todo se quede en un guiño en el nombre de la estación espacial. Pero, dado que en Ahsoka se viajará hasta la segunda galaxia, allí todo puede ser posible. Quizá el creativo quiera aprovechar el nuevo enclave para introducir personajes que hasta ahora no pertenecían a la historia galáctica oficial. Darth Sion podría ser uno de ellos.

En cualquier caso, para ver exactamente cómo funcionará el Ojo de Sion todavía hay que esperar. El cuarto capítulo de Ahsoka se estrenará en Disney+ el miércoles 6 de septiembre. Será entonces cuando Morgan Elsbeth continúe con sus malévolos planes para rescatar al Gran Almirante Thrawn gracias a su nueva invención.