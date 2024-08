Star Wars: El villano de The Acolyte rompe su silencio tras la cancelación

Star Wars: El villano de The Acolyte rompe su silencio tras la cancelación - LUCASFILM

MADRID, 24 Ago. (CulturaOcio) -

En junio llegó a Disney+ The Acolyte, serie de la saga Star Wars creada por Leslye Headland. La ficción ha sido cancelada tras una única temporada y uno de sus protagonistas, Manny Jacinto, ha roto su silencio tras la noticia.

El actor se ha pronunciado a través de Instagram, donde ha compartido una foto de su personaje, Qimir, junto a Osha (Amandla Stenberg). En el texto de la publicación, Jacinto incluyó un simple emoticono de un corazón.

El post se ha llenado de comentarios de apoyo de los fans. "Disney se lo pierda. Había mucho potencial para la temporada 2", comentó un usuario. "El mejor villano que hemos visto en Star Wars en mucho tiempo. Gracias", agregó otro internauta. "Manny, tú y Amandla sois un regalo absoluto para el universo Star Wars. Hiciste una actuación que tuvo un profundo impacto en mí y en muchos otros. Nunca jamás olvidaré The Acolyte. Siempre será mi historia favorita de Star Wars", reza otro comentario.

Incluso el actor Simu Liu mostró su apoyo a Jacinto. "Justicia para Manny. Hermano, estuviste muy bien en esta serie y la dedicación fue muy evidente. Tienes cosas más grandes y brillantes por delante. Apoyándote siempre", dijo el intérprete.

The Acolyte contó con muchos detractores incluso antes de su lanzamiento. Jacinto habló sobre las reacciones negativas a la serie en una entrevista con Nuvo Magazine. "Trato de no quedar demasiado atrapado en ello, porque es solo un agujero negro", declaró. "También aprendí desde el principio de mi carrera que si vas a creer en lo bueno, tienes que creer en lo malo", añadió.

Antes de que se confirmara que la serie no tendría una segunda temporada, Jacinto también había hablado sobre lo que quería ver si la historia continuaba. "En los fan art que he visto, hay una buena cantidad de cosas que implican algo entre Osha y el Extraño. Creo que es algo que la gente ha estado anhelando en este género, y me encanta que la gente se esté centrando en ello y fomentándolo. Así que creo que la gente puede esperar más de eso, posiblemente. Si la gente lo quiere, podemos explorarlo en una temporada posterior", declaró, tal como señala GQ.