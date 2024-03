X-Men 97: El sorprendente final de Jean Grey en el 1x02, explicado

MADRID, 21 Mar. (CulturaOcio) -

El segundo episodio de X-Men 97 ha sido de lo más revelador. Pero todavía más sorprendente ha sido su impactante final con Scott Summers y Jean Grey siendo padres del pequeño Nathan Summers, mientras Lobezno y el resto de la Patrulla X defienden a Magneto en su juicio. Aunque estas no eran las únicas sorpresas que el capítulo reservaba a los fans.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Al final del capítulo, tras leer la emotiva carta con la que Tormenta se despide de la Patrulla X, después de que Ororo haya perdido sus poderes tras el ataque sufrido por la milicis anti-mutantes conocida como Los Amigos de la Humanidad, suena el timbre de la mansión.

Morfo cree que es su compañera quien llama, arrepentida por tomar tal decisión y abandonarlos. Pero quién aparece ante ellos no es Tormenta, sino la mismísima Jean Grey... otra Jean Grey que implorando la ayuda de los X-Men. Su repentina presencia causa un gran shock a los héroes mutantes, especialmente a Cíclope y, cómo no, en la propia Grey, quienes no consiguen salir de su asombro.

Tanto en los cómics Marvel como en la serie original de los 90, Cíclope y Jean Grey fueron víctimas de las fechorías de Nathaniel Essex, A.K.A. Mr. Siniestro. El villano estaba obsesionado por obtener el ADN de ambos para crear clones perfectos. Los perturbadores experimentos del genetista mutante dieron sus ansiados frutos y consiguió crear a un clon de Jean llamado, Madelyne Pryor.

A pesar de que Pryor no llegó nunca a debutar en la serie original de animación de X-Men, sí que hubo algunos indicios de su existencia dentro de la trama. Y es que, Mr. Siniestro ya dejó claro en varios episodios que tanto Jean como Scott eran fundamentales para la evolución de la especie mutante tal y como él la concebía.

De hecho, mientras que, en la serie de Disney, ni siquiera parece sospechar de su verdadera naturaleza, en las grapas Scott Summers era plenamente consciente de que Pryor era un clon del que se llega a enamorar e incluso casarse y tener un hijo. Sin embargo, cuando Jean Grey resucitó de entre los muertos, termina por abandonarla, este inesperado giro en su relación provocó que perdiesen a su hijo y buscase venganza, convirtiéndose en la villana conocida como Queen Goblin (Reina Duende).

La inclusión de Madelyne Pryor en los instantes finales del segundo capítulo de X-Men 97 con Scott y Jean siendo padres podrían anticipar un dramático giro en los acontecimientos de su trama. Esto se debe a que, en las viñetas, Nathan Summers, alias Cable, no es el vástago de ambos, sino el que tuvo Cíclope con Pryor por lo que todo hace indicar que ya desde la serie original era el clon creado por Mr. Siniestro y no la genuína Jean Grey, quien aparecía en las aventuras de los X-Men.